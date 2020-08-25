穩懋馬步夠穩 無懼華為禁令影響

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）今（25）日受邀參加櫃買中心線上法說會，由於近期華為頻頻遭美國制裁，市場憂心穩懋恐受衝擊。對此，穩懋總管理服務處總經理陳舜平指出，砷化鎵是資本及技術密集產業，景氣不好時是加強技術布局的時機，同時也是佈局產能的機會，公司不怕任何競爭。

穩懋發言人曾經洲補充表示，華為禁令造成供應鏈短期衝擊在所難免，但中長期而言，對公司影響並不大，最主要原因是公司不但技術到位，產能也充足，可滿足客戶需求，而且為降低客戶集中風險，公司在客戶分散的布局也下足功夫，目前電信設備商客戶涵蓋美國、歐洲、亞洲。

此外，穩懋董事長陳進財日前也曾對外提出「大水庫理論」，認為只要整體市場的需求不變，即使單一企業倒下，仍會有其他企業補上，而穩懋的角色就是做好滿足客戶的需求，因此不必過於憂心。

至於紅色供應鏈的競爭威脅方面，穩懋認為，目前在業界中，尚未獲得陸系競爭對手有在全球指標性品牌客戶獲得訂單的相關訊息，甚至競爭對手連5G功率放大器（PA）都無法量產，更不用說是追趕，因此外界無須擔憂。