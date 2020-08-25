快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工總籲加速通過紓困3.0　國發會：預算已編至第四季

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
工總今發表「2020年白皮書」，提出9大議題，並呼籲加速通過紓困3.0。記者胡經周／攝影
工總今發表「2020年白皮書」，提出9大議題，並呼籲加速通過紓困3.0。記者胡經周／攝影

工總今發表「2020年白皮書」，提出9大議題，並呼籲加速通過紓困3.0。國發會今回應，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第四季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。

工總白皮書今年以「防疫‧紓困‧救經濟」為主題，提出9大議題。國發會表示，台灣防疫的成績有目共睹，國際媒體亦競相報導，未來政府將建立常態化的防疫機制，並建置防疫物資安全儲備量、醫療器材臨床短缺通報等機制，管理藥品醫材安全庫存量，強化國家所需的民生及戰備關鍵物資、糧食與能源等供應韌性。

國發會也表示，政府為了因應疫情對台灣的衝擊，提出史上最大規模的紓困振興預算，現金紓困已發出1088億元，產業補助則執行超過420億元。針對仍受疫情衝擊的業者，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第四季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。為刺激內需推出的「振興三倍券」，已明顯達到刺激景氣的效果，縣市政府及店家紛紛加碼，批發零售也逐步回溫。以成效而言，台灣上半年經濟成長率能維持0.78%、失業率也控制在4%上下，對照其他國家表現傑出，顯現台灣政府在因應疫情負面衝擊得宜。

面對美中貿易戰下全球供應鏈的加速重組，國發會表示，在「五加二產業創新計畫」的既有基礎上，刻正積極規劃「六大核心戰略產業」，配合前瞻建設及5G計畫推動，期強化科技創新、產業拔尖與國際合作能量，讓台灣在全球經濟扮演關鍵角色。希望未來能與工總攜手合作，打造台灣成為亞洲高階製造中心。同時，行政院透過推動投資台灣三大方案，由大型企業帶動中小企業及供應商回台投資，持續擴大地方產業群聚效應，迄今吸引604家廠商投資達1兆776億元，創造8萬9810個本國就業機會。

在推動台商在亞太供應鏈布局方面，國發會表示，政府協助有意願赴新南向投資之供應鏈廠商、擴大與新南向國家產業合作，推動新南向群聚布局，建立海外供應鏈生產聚落。此外，我國目前與新南向國家之紐西蘭、新加坡，菲律賓、印度及越南等國簽訂經濟合作或投資保障協定；未來將持續強化雙邊關係與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)成員建立溝通管道並推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等區域經濟整合，爭取與美、日、歐盟及東協國家洽簽貿易協定及投資協定，為產業的全球布局合作，創造更有利的條件。

至於業界關切之能源政策的推動情形，國發會表示，近年政府已持續推動能源轉型，現今供電穩定、備轉容量皆超過10%；綠能佈建部分，再生能源穩定成長，2025年定能如期如質的達標。其中有關用電大戶負擔再生能源義務規定，經濟部已研擬子法草案，規劃多項配套措施，並召開利害關係人會議，廣泛徵詢意見，持續整合推動共識。

針對今年工總白皮書200項建言後續處理，國發會表示，將持續扮演溝通協調平台的角色，逐項綜整部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求業界對政策議題的最大共識，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。

國發會 新南向 立法院

延伸閱讀

協助私募股權發展 龔明鑫：國發會願當主管機關

平衡疫情和經濟 港府28日起放寬部分防疫措施

工總籲紓困3.0加速通過 國發會：預算編列至第4季

影／捷克議長將訪台 立院防疫高規格接待

相關新聞

振興三倍券開賣超過一個月 郵局已兌領32億元

中華郵政自上月15日開賣振興三倍券以來，截至24日止，全台各郵局窗口發出955萬份三倍券，從7月23日開始兌領，截至8月...

台大醫院：絕未擋報加班 工會逐一駁斥雙方交火

台大醫院企業工會今召開記者會公布護理師加班申報情形調查結果，發現五成員工每周超時兩次以上、六成員工申報加班常常或總是遇到...

工總籲加速通過紓困3.0　國發會：預算已編至第四季

工總今發表「2020年白皮書」，提出9大議題，並呼籲加速通過紓困3.0。國發會今回應，政府已將紓困3.0的預算案提交至立...

影／臺大醫院禁報加班？工會爆院方刁難 報復性刪人力

台大醫院企業工會今天(25日)上午召開記者會，指控護理人員加班工作，院方卻不給報加班，今年七月離職的陳護理師表示，院方以...

7月三大產業齊揚 停滯性通膨？台經院說話了

台經院今天公布7月景氣動向調查，受到半導體需求強勁，服務業暑假旺季及振興券拉抬，營建業也受低超低利率及寬鬆資金，三大產業...

經濟「雙颱效應」襲台 工總白皮書呼籲紓困再加大

由於新冠肺炎疫情因素，工總原本在每年7月底發表的工總白皮書，今年延後近一個月才出爐。工總今（25）日發表的「2020年工...

2020年工總白皮書 紓困方案化整為零、弱化力道

全國工業總會今（25）日發布「2020年工總白皮書」，提出67個議題、200項政策建議。並在現場提出「建立完善的防疫體系...

影／王文淵：政府應審慎因應中美貿易戰與新冠肺炎衝擊

全國工業總會今天發表《2020年全國工業總會白皮書》，發表會由理事長王文淵主持，其他與會的理監事成員還包括監事會召集人潘...

加速廠商進出口通關流程 國貿局：不需再提供紙本文件

為增進貿易便捷化，加速廠商進出口通關流程，經濟部國貿局今（25）日表示，即日起透過電腦比對的許可文件不必再提供紙本，以協...

愛奇藝加淘寶，陸資認定從嚴是為了脫鉤嗎？

經濟部繼明文禁止代理經銷大陸OTT服務，擋住了愛奇藝和騰訊，投審會認定淘寶台灣為陸資，因為阿里巴巴對淘寶台灣有「實質控制力」，要求淘寶台灣改正，否則不僅罰錢，還會進而要求撤資。這一連串行動，完全符合經濟部最近修改大陸來台投資許可辦法方向，從嚴認定，一步步要逼這些「轉形外資」還其本來面目。

淘寶台灣屬陸資 投審會開鍘

去年阿里巴巴授權英商克雷達成立「淘寶台灣」，投審會昨（24）日認定阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，屬於陸資身分，因...

淘寶台灣撤資 消費者不會淘不到貨

經濟部投審會對經營「淘寶台灣」的英商克雷達開鍘，半年後可能必須完成撤資。不過，對於台灣消費者來說，並不會因此就看不到愛奇...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

大陸風險增？外媒爆鴻海、和碩擬赴墨西哥設新廠 鴻海回應了

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

鍘完淘寶台灣 輪到蝦皮？投審會這麼說

彩晶出售南科閒置資產給台積電 處分利益約14.4億元

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。