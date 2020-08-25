工總籲加速通過紓困3.0　國發會：預算已編至第四季

工總今發表「2020年白皮書」，提出9大議題，並呼籲加速通過紓困3.0。國發會今回應，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第四季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。

工總白皮書今年以「防疫‧紓困‧救經濟」為主題，提出9大議題。國發會表示，台灣防疫的成績有目共睹，國際媒體亦競相報導，未來政府將建立常態化的防疫機制，並建置防疫物資安全儲備量、醫療器材臨床短缺通報等機制，管理藥品醫材安全庫存量，強化國家所需的民生及戰備關鍵物資、糧食與能源等供應韌性。

國發會也表示，政府為了因應疫情對台灣的衝擊，提出史上最大規模的紓困振興預算，現金紓困已發出1088億元，產業補助則執行超過420億元。針對仍受疫情衝擊的業者，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第四季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。為刺激內需推出的「振興三倍券」，已明顯達到刺激景氣的效果，縣市政府及店家紛紛加碼，批發零售也逐步回溫。以成效而言，台灣上半年經濟成長率能維持0.78%、失業率也控制在4%上下，對照其他國家表現傑出，顯現台灣政府在因應疫情負面衝擊得宜。

面對美中貿易戰下全球供應鏈的加速重組，國發會表示，在「五加二產業創新計畫」的既有基礎上，刻正積極規劃「六大核心戰略產業」，配合前瞻建設及5G計畫推動，期強化科技創新、產業拔尖與國際合作能量，讓台灣在全球經濟扮演關鍵角色。希望未來能與工總攜手合作，打造台灣成為亞洲高階製造中心。同時，行政院透過推動投資台灣三大方案，由大型企業帶動中小企業及供應商回台投資，持續擴大地方產業群聚效應，迄今吸引604家廠商投資達1兆776億元，創造8萬9810個本國就業機會。

在推動台商在亞太供應鏈布局方面，國發會表示，政府協助有意願赴新南向投資之供應鏈廠商、擴大與新南向國家產業合作，推動新南向群聚布局，建立海外供應鏈生產聚落。此外，我國目前與新南向國家之紐西蘭、新加坡，菲律賓、印度及越南等國簽訂經濟合作或投資保障協定；未來將持續強化雙邊關係與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)成員建立溝通管道並推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等區域經濟整合，爭取與美、日、歐盟及東協國家洽簽貿易協定及投資協定，為產業的全球布局合作，創造更有利的條件。

至於業界關切之能源政策的推動情形，國發會表示，近年政府已持續推動能源轉型，現今供電穩定、備轉容量皆超過10%；綠能佈建部分，再生能源穩定成長，2025年定能如期如質的達標。其中有關用電大戶負擔再生能源義務規定，經濟部已研擬子法草案，規劃多項配套措施，並召開利害關係人會議，廣泛徵詢意見，持續整合推動共識。

針對今年工總白皮書200項建言後續處理，國發會表示，將持續扮演溝通協調平台的角色，逐項綜整部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求業界對政策議題的最大共識，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。