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合體陳其邁視察前鎮漁港 蘇貞昌：建好漁業就能大發展

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（25）日視察高雄市前鎮漁港，強調蔡總統重視農漁業發展，提出「大南方、大發展」計畫，前鎮漁港就是其中大亮點。他說，去年我國獲歐盟解除漁業黃牌，未來將前鎮漁港建設好，漁業就能大發展，希望大家做伙打拚，讓台灣更好。

蘇揆表示，前鎮漁港興建超過50年，是台灣最大的遠洋漁業基地，今日視察前鎮漁港，並非僅為建設一棟大樓，而是「百年大計」的整體規劃，要對漁民、市民、觀光客都好，不僅對「漁」、對「貨」，對「人」、對「車」全部要規劃好。

蘇揆指出，高雄市長陳其邁24日向市民報告不只要用二年拚四年，還要做百年規劃及衝刺，他非常感動也表示肯定。他說，陳其邁對前鎮漁港相關規劃事項非常內行，已立下軍令狀要在兩年完成，，不僅對漁民及高雄市民是好消息，對全國漁船、漁民、漁獲進出的各業者，也是好消息。

蘇揆表示，行政院非常重視前鎮漁港建設，他2019年10月曾來視察，並召開多場會議，會後還會由秘書長李孟諺整合各部會，盤整相關事項，而時任副院長陳其邁皆親自參與相關會議。他強調，此為前鎮漁港的百年大計，並指示成行政院團隊做好整體規劃，例如漁港浚深，讓漁船好出入；碼頭要好停靠，漁獲要好卸且不落地，並建置冷鏈系統，符合衛生管理要求。

蘇揆表示，漁船船員來自世界各國，因此新建多功能船員服務中心，提供最好的服務及管理作業，前鎮漁港的漁獲每年產值幾百億，除了貨車出入、貨物上下，還有許多消費者、觀光客前來，有車流動線、停車規劃、觀光景點安排等事宜，皆須有詳細縝密的規劃。另外，所產生的汙水過去都直接流到漁港中，未來對於自來水、汙水及貨物洗滌水等處理，也已有規劃。

蘇揆指出，中央補助經費，地方的土地、道路、工程則請陳市長帶領團隊，與中央溝通合作，共同努力。聯外交通方面，請交通部林佳龍部長掌控進度並及早規劃辦理；請陳市長協助相關動線及土地事宜。此外，蘇院長也感謝立法委員及議員對經費補助方面的協助。

陳其邁表示，感謝蘇揆體恤，在去年10月來高雄了解漁業界需求，改善前鎮漁港迫在眉睫，包括交通動線、漁民整體「產、銷、用」等相關作業，皆須有革命性的改變，也感謝行政院團隊與高雄市府同仁的努力。

陳其邁立下軍令狀，要求市府同仁對此工程務必在兩年內完成，中央與地方必須通力合作完成所有配合事項，如遇到問題需與行政院溝通，就由市長出馬，第一線解決問題。工程按進度全力進行，展現「有政府、會做事」及「衝衝衝」、「緊緊緊」解決問題的態度。

高雄區漁會理事長謝龍隱表示，感謝漁民的前世情人蘇院長，在農曆七夕送給高雄區漁民及遠洋漁業大禮。前鎮漁港迄今50年，均未曾改變，去年漁會向行政院提出前鎮漁港改造需求，蘇院長10月即前來予以支持，希望未來跟著蘇院長「衝衝衝」，陳其邁市長「緊緊緊」，前鎮漁港一定「讚讚讚」，高雄遠洋漁民「發發發」。

漁民 陳其邁 觀光景點

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