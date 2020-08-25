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醣聯抗癌新藥GNX-102 完成首例收案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣醣聯（4168）今（25）日宣布，公司研發的抗癌抗體新藥GNX-102，已在美國時間8月24日正式啟動第一期臨床試驗，首例癌症受試者已完成第一劑注射。市場預估明年上半年應可順利收案完畢。為降低新冠肺炎對美國臨床試驗進度的不確定性，醣聯同時也在台灣啟動一期臨床試驗，預計今年第4季開始收案。

台灣醣聯董事長張東玄，曾經擔任生技中心代理執行長，他也是台灣少數的醣分子藥物研究專家，並帶領醣聯在2009年將公司首個抗癌新藥GNX-8授權給大塚治藥，拿下近2億美元授權金。

根據醣聯研發團隊研究指出，癌症的發生、轉移及復發與癌細胞表面所表現的「醣」分子有重要關聯。

醣聯20年來專注於腫瘤特殊醣質抗原研究與癌症標靶抗體藥物開發，所研發的GNX-102醣質標靶抗體，經過動物實驗證實，具有精準毒殺癌細胞的特性，能提供較佳的治療效果，且副作用較低。

台灣醣聯表示，GNX-102可用於對抗肺癌、乳癌、胰臟癌等13種實體固態腫瘤。這次在美國啟動的一期臨床試驗，將評估藥物安全性，藥物動力學資訊，並找出受試者能承受的最高劑量，同時也將初步評估有效性及探討後續臨床試驗中如何精準篩選合適受試者的方法。

張東玄指出，「美國癌症學會」在《2018年全球癌症統計數據》報告中提到，2018年全球約新增1,810萬人罹癌，960萬人因癌症而死亡；而且每個人體內都有癌細胞，一旦免疫力下降，就有可能引發癌症。然而，癌症若是能早期發現，用對方法治療，多半都能有治癒的機會。

醣聯近日也與日本Revorf 公司簽訂合作備忘錄，將共同從表觀遺傳學（epigenetics）的方向來研究癌症醣分子變異的機轉，希望藉此找出適合接受GNX-102治療的病人族群。

日本Revorf 公司是由一群東京大學及京都大學研究者及臨床醫師共同成立的新創公司，致力於用最尖端的技術及大數據研究疾病的關鍵機轉及新藥標的，藉由這項合作，希望能更精準找到GNX-102的目標族群，加速後續的臨床試驗進度。

癌症 癌細胞

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