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藥華藥ET新藥 全球三期臨床試驗日本開跑

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）今（25）日宣布，旗下治療血小板過多症（簡稱ET）的新藥P1101，其全球三期臨床試驗正式展開，今日前在日本完成本案第一位病患的收入。

P1101是藥華藥開發的新型干擾素，目前除了用來治療紅血球增多症（簡稱PV）病人之外，如今也拓展到血小板過多症，預計三年後可以造福更多病患，也會為藥華藥帶來另一波營收高峰。

藥華藥指出，P1101用於治療ET的第三期臨床試驗，將在美國、台灣、中國、日本、和韓國進行，從去年到今年上半年，陸續獲得各國主管機關許可，並於今日正式在日本完成收入第一位ET病患。這次試驗預計共收入160位受試者，按照計劃將於2022年完成試驗，目標是2023年取得各個參與試驗國家的藥證。

藥華藥表示，公司去年至今完成43億餘元募資，包含私募及公募，其中私募不乏來自外資機構投資人參加，外資佔比與年初相比增加2.65個百分點，外資持股張數從25,205張增至37,837張，在短短半年多成長逾五成。

基於我國法規規定，私募需鎖股三年，且三年後公司需要獲利後才能補辦公開發行。外資參與私募主要是看好藥華藥中長期的爆發力，除了明年首季將獲得美國PV藥證，ET的三期試驗的開展也是主要的因素。

法人指出，P1101明年在美上市後，有望成為國人在美國銷售的第一個重磅新藥，由於ET的病人數與PV的病人數相近，未來P1101獲ET藥證後，受惠病人數更有望加倍，銷售可期。

藥華 外資

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