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IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

工總籲紓困3.0加速通過 國發會：預算編列至第4季

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
全國工業總會今天發表《2020年全國工業總會白皮書》，理事長王文淵（右二）主持，針對政府紓困從1.0到3.0，工總直指這是資源「化整為零」，弱化政府纾困力道與時效性。記者胡經周／攝影
全國工業總會今天發表《2020年全國工業總會白皮書》，理事長王文淵（右二）主持，針對政府紓困從1.0到3.0，工總直指這是資源「化整為零」，弱化政府纾困力道與時效性。記者胡經周／攝影

全國工業總會今(25)日發表2020年白皮書，向政府提出了60幾個議題，200多項建議，並呼籲政府加速紓困3.0計劃通過。對此，國發會表示，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第4季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。

工總今除發表2020年白皮書，亦高度肯定政府對白皮書建言的重視及回應。根據工總調查，業界今年對政府回復2019白皮書問題的可接受度超過7成以上，是連續第二年突破過去10多年來60%左右水準。對此，國發會表示，將持續扮演溝通協調平台的角色，逐項綜整部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求業界對政策議題的最大共識，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。

國發會指出，如同工總所肯定的，政府為了因應新冠肺炎疫情對台灣的衝擊，提出史上最大規模的紓困振興預算，現金紓困已發出1,088億元，產業補助則執行超過420億元。

另，針對仍受疫情衝擊的業者，國發會表示，政府已將紓困3.0的預算案提交至立法院，紓困預算編列至第4季，希望立法院完成預算審議後，將儘速執行。且為刺激內需推出的「振興三倍券」，也已明顯達到刺激景氣的效果，縣市政府及店家紛紛加碼，批發零售也逐步回溫。以成效而言，台灣上半年經濟成長率能維持0.78%、失業率也控制在4%上下，對照其他國家表，顯現台灣政府在因應疫情負面衝擊得宜。

此外，面對美中貿易戰下全球供應鏈的加速重組，國發會表示，在「五加二產業創新計畫」的既有基礎上，也正積極規劃「六大核心戰略產業」，配合前瞻建設及5G計畫推動，強化科技創新、產業拔尖與國際合作能量，讓台灣在全球經濟扮演關鍵角色。希望未來能與工總攜手合作，打造台灣成為亞洲高階製造中心。同時，行政院透過推動投資台灣三大方案，由大型企業帶動中小企業及供應商回台投資，持續擴大地方產業群聚效應，迄今吸引604家廠商投資達1兆776億元，創造89,810個本國就業機會。

此外，在推動台商在亞太供應鏈布局方面，國發會表示，政府協助有意願赴新南向投資的供應鏈廠商、擴大與新南向國家產業合作，推動新南向群聚布局，建立海外供應鏈生產聚落。同時，我國目前與新南向國家的紐西蘭、新加坡，菲律賓、印度及越南等國簽訂經濟合作或投資保障協定，未來也將持續強化雙邊關係與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員建立溝通管道並推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合，爭取與美、日、歐盟及東協國家洽簽貿易協定及投資協定，為產業的全球布局合作，創造更有利的條件。

至於業界關切的能源政策推動情形，國發會表示，近年政府已持續推動能源轉型，現今供電穩定、備轉容量皆超過10%；綠能佈建部分，再生能源穩定成長，2025年定能如期如質的達標。其中有關用電大戶負擔再生能源義務的規定，經濟部已研擬子法草案，規劃多項配套措施，並召開利害關係人會議，廣泛徵詢意見，持續整合推動共識。

國發會 新南向

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