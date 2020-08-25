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7月三大產業齊揚 停滯性通膨？台經院說話了

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天公布7月景氣動向調查，受到半導體需求強勁，服務業暑假旺季及振興券拉抬，營建業也受低超低利率及寬鬆資金，三大產業營業氣候測驗點同步齊揚，皆創下今年以來新高，其中營建業更創九年新高。對於美國聯準會提出「停滯性通膨」示警，台經院認為，發生機率不高。

台經院長張建一表示，美國聯準會（FED）不排除再提出寬鬆方案，但目前已是超低利率，如果再購買債券，再從事與日本一樣做法，意義不大。他說，台灣數據相對不錯，但第三、四季是關鍵，振興券及傳產出口能否復甦是最大變數；對疫情雖審慎樂觀，但仍要看全世界疫情，若再起，台灣的傳產業會比較辛苦。

台經院調查，7月製造業營業氣候測驗點為96.32點，較上月增加5.90點，連續第三個月上揚，也創今年以來新高。

台經院分析，隨著歐美地區解封，海外客戶釋出先前遞延訂單，7月傳產出口、外銷訂單與生產表現皆較上月佳，如橡膠製品、鋼鐵與機械產業等傳統產業看好當月景氣表現。電子產業雖因疫情，終端市場需求受影響，但半導體高階製程需求依舊暢旺，加上宅經濟帶動網通設備、伺服器，電子機械業廠商看好當月景氣比例明顯優於看壞比例。

對未來半年景氣，全球疫情何時控制未知，加上美中雙方緊張關係，製造業的投資轉為保守觀望，廠商對未來半年看法仍多持平。由於測驗點是採三個月移動平均，因此測驗點分數仍明顯上揚。

7月服務業營業氣候測驗點為95.14點，較上月增加3.24點，連續第四個月上揚，是去年6月以來新高。

台經院分析，7月為遊旺季，政府安心旅遊補助誘因，民眾將國外消費轉到國內，振興三倍券也有助提升民眾消費信心，餐旅業與零售業者看好當月景氣比例較高。資金行情拉抬國內股市價量齊揚，超過七成以上證券業與保險業者看好當月景氣。未來半年景氣，除電信服務業與運輸倉儲業對未來半年景氣看好比例較高外，其餘廠商多持平看待。

7月營建業營業氣候測驗點108.43點，較6月99.53點大幅上揚8.90點，是連續第三個月上揚，更是2011年7月來新高。台經院院長張建一表示，營建業創九年以來新高，主要是有遞延的買氣、央行降息、國內閒置資金多、台商回台以及港人來台買房等需求。

針對美國示警「停滯性通膨」，台經院六所所長吳孟道表示，「停滯性通膨」是指可產出供給面減少，致物價上漲，但他認為機率不高。

他說，美國成長力道一直持續，主要是生產力提升，供給面部分，美國人力資本或技術及附加價值不斷提升，未來疫情過後需求上升，供給面也會增加，物價就可能下降。他認為，FED一直強調要進一步寬鬆，但實際作為不見得大，例如六月說要買公司債7500億美元，實際只買了36億美元，主要是很多金融面跡象緩和，若消費持續往上，就會回收資金，所以示警不代表會真正發生。

台經院 景氣 疫情

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