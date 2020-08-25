經濟「雙颱效應」襲台 工總白皮書呼籲紓困再加大

由於新冠肺炎疫情因素，工總原本在每年7月底發表的工總白皮書，今年延後近一個月才出爐。工總今（25）日發表的「2020年工總白皮書」，以「防疫·紓因·救經濟」為主題，同樣在8個領域，提出67個議題、200項政策建言。其中，工總強調九大議題，呼籲政府將紓困資源用在刀口上，紓困3.0應盡速實施，且規模可再加大。

工總理事長王文淵致詞時表示，今年新冠肺炎疫情因素，使全球經濟萎縮，對台灣製造業和就業帶來影響，他認為政府應謹慎面對，並兼顧防疫與經濟發展。

工總秘書長蔡練生形容，「美中貿易科技戰」與「新冠病毒疫情」宛如盤踞在台灣上空的兩個熱帶氣旋，兩者交互拉鋸影響，形成的「雙颱效應」，也使產業憂心。

蔡練生表示，工總白皮書中強調「產業紓困應兼具短中長期政策目標」，雖然政府已經提出規模1兆500億元、規模達到我國GDP5.5%的紓困方案，但是當前景氣極為險峻，先前各國或全球經濟成長預測已數度向下調修，全球疫情看不到何時舒緩，假若紓困規模不足，不僅導致資源虛擲，也會使經濟、產業及社會遭致嚴重傷害。

工總白皮書認為，紓困從1.0到3.0，資源被「化整為零」，弱化政府紓困力道與時效性；由於傳統產業、機械業等訂單大量減少，行政院計畫推出適用於製造業的紓困3.0計畫，應儘速實施，並將資源用在刀口上。同時紓困措施應從短、長期分別著手，短期在協助產業度過眼前難關，長期在協助產業轉型，因應未來產業趨勢。

除了希望紓困要快，蔡練生指出，紓困3.0在扣除三倍券和其他提前支用的項目之後，僅剩800多億元提供企業紓困，呼籲政府還可以再加大規模，協助企業。

工總白皮書其他重要議題，包括：建立完善的防疫體系、強化產業競爭優勢、振興地方產業、優化人力資源結構、檢討國家能源配比、妥善因應供應鏈變化、強化對外連結、推動台灣為創新樞紐等。