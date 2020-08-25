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2020年工總白皮書 紓困方案化整為零、弱化力道

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導
全國工業總會今天發表《2020年全國工業總會白皮書》，發表會由理事長王文淵（左）主持。記者胡經周／攝影 胡經周
全國工業總會今天發表《2020年全國工業總會白皮書》，發表會由理事長王文淵（左）主持。記者胡經周／攝影 胡經周

全國工業總會今（25）日發布「2020年工總白皮書」，提出67個議題、200項政策建議。並在現場提出「建立完善的防疫體系」等九大議題。特別是針對政府抒困從1.0到3.0，工總直指這是資源「化整為零」，弱化政府纾困力道與時效性，建議產業紓困應該兼具短中長期政策目標。

由於疫情全球蔓延尚未歇息，工總白皮書以「防疫、紓困、救經濟」為主軸，主張國內紓困3.0應盡快地從立法院通過、落實上路，另也點出紓困3.0金額不夠恐發揮成效有限的瓶頸。

工總理事長王文淵表示，美中貿易戰從貿易打到科技，愈演愈烈；新冠肺炎疫情導致許多國家採取封鎖措施，這對於台灣和全球經濟造成重大衝擊影響，尤其是對台灣的製造業廠商造成打擊，政府如何兼顧防疫和經濟發展，這些問題都有賴政府解決。

工總秘書長蔡練生表示，在疫情影響下，台灣年初受到衝擊的多以餐飲服務、觀光旅宿等業別為主，在第3季和第4季製造業面對很多壓力，尤其是中小企業和傳產，政府推出紓困3.0的特別預算2,100億元，扣掉三倍券等提前支用部分外，只剩八百多億元，紓困額度太少，製造業真的是「等不及了」，可能要放無薪假了。

至於外界屢屢傳出今年兩岸簽署的ECFA滿十年，中方是否會喊卡？王文淵認為，ECFA中止，對石化業衝擊最大，主要是台灣有關稅困難，且石化業利潤低，業者只能自力更生。只有自己更加努力，如何來節省成本，比如說從節能減排、循環經濟、AI、數位轉型這些來努力、來節省成本。

對於ECFA中止的傳言，蔡練生則直指這是假議題，因為協議中並未提及中止條款，且目前瞭解中方也無此意願，但若中止，將衝擊500多項早收清單中的相關產業。

工總副理事長苗豐強則說，美中貿易戰加上全球疫情，造成供應鏈質變，他認為應將中國產業定位從成本中心，轉為利潤中心，台灣不應浪費過去在中國的投資。

此次白皮書發表會上並未特別強調兩岸關係，蔡練生說明，主要是全球情勢變化，兩岸關係因涉及雙方，一直要求政府做這個、做那個，沒意義，因此「不願炒冷飯」；不過，白皮書中也有特別篇章提及，最重要的就是兩岸要和諧。根據今年白皮書，工總會員對於2019年政府改變被動防守的兩岸政策建言回應，不滿意度高達五成。

疫情 製造業

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