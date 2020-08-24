三倍券帶動超商7月業績大增 零售業率先轉正

內需產業逐漸從新冠肺炎疫情陰影中走出，7月餐飲、零售業營業額皆有進步。經濟部統計處表示，7月由於國內疫情減緩，又逢暑假旺季，餐飲損失幅度縮小，下個月就有機會轉正。同時由於振興三倍券加持，超商業績大增2成，帶動零售業營業額年增率先轉正，終止連5黑。

據經濟部統計，零售業7月營收3351億元，年增2.5%，走出疫情陰霾轉正。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，疫情趨緩，百貨公司人潮回流，夏季冷氣銷售增溫，加上振興三倍券措施帶動優惠促銷活動，營業額皆有提升。即使免稅店年減仍近三成、汽柴油價格比去年同期下跌、進口新車到港數下滑等影響燃料與汽機車零售業，但靠著超商、超市、百貨貢獻，零售業整體表現仍開紅。

黃偉傑表示，在七月中上路的三倍券確實有將國內買氣激發出來。他說，因邊境管制持續，台灣沒有外國旅客，根據交通部統計，外國來台灣觀光消費約占零售業營業額約3%，少了這部分，零售業還能成長2.5%，可見振興措施刺激了5個百分點的消費。他認為，接下來三倍券將持續發酵，表現會比上半年更好。

餐飲業7月營收689億元，從4月的年減22.8％，幅度縮小到年減0.7%，統計處指出，隨著國內疫情趨緩，又逢暑假旅遊聚餐旺季，使一般餐廳營業額回溫，宴會業者則減幅縮小，餐館業營收已經轉正為年增1%。不過，由於各國持續邊境管制、航班尚未恢復，衝擊空廚營收， 外燴及團膳承包業仍年減33.3％。

批發業7月營業額8993億元，年減0.7%，統計處分析，進口車受國外車廠停工，影響新車供應，加上去年基期較高，機汽車批發業年減一成； 疫情衝擊、全球需求不振，僅靠隔離衣拉回減幅，布疋服飾品業年減9.9%；但因天氣炎熱，空調設備銷售增溫，家用器具批發業年增達21.5%。

統計處預估批發、零售、餐飲三業8月都將轉正。其中批發業8月預期年增1到4%，零售業年增3到6%，餐飲業年增0至3%。