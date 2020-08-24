聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月工業生產指數年增2.65％ 連六個月正成長
經濟部今（24）日公布7月工業生產指數，為116.70， 年增2.65%。指數是歷年單月第三高，連續第六個月正成長。其中，製造業生產指數116.35，年增加2.64%，指數是歷年同月新高，連續第六個月正成長。
主要的中業，電子零組件生產指數132.80， 年增14.42%，指數是單月第三高，年增率是連續第八個月兩位數正成長。
積體電路業生產指數146.22，年增22.01%，指數是歷年同月新高，年增率是連續第九個月二位數正成長。
電腦電子光學製品業生產指數179.63，年增12.80%，指數是歷年單月新高，年增率是連續第六個月正成長。
經濟部預估8月製造業生產指數年增0.2%到3.5%間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言