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7月工業生產指數年增2.65％ 連六個月正成長

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
經濟部今（24）日公布7月工業生產指數，為116.70， 年增2.65%。指數是歷年單月第三高，連續第六個月正成長。圖／聯合報系資料照
經濟部今（24）日公布7月工業生產指數，為116.70， 年增2.65%。指數是歷年單月第三高，連續第六個月正成長。圖／聯合報系資料照

經濟部今（24）日公布7月工業生產指數，為116.70， 年增2.65%。指數是歷年單月第三高，連續第六個月正成長。其中，製造業生產指數116.35，年增加2.64%，指數是歷年同月新高，連續第六個月正成長。

主要的中業，電子零組件生產指數132.80， 年增14.42%，指數是單月第三高，年增率是連續第八個月兩位數正成長。

積體電路業生產指數146.22，年增22.01%，指數是歷年同月新高，年增率是連續第九個月二位數正成長。

電腦電子光學製品業生產指數179.63，年增12.80%，指數是歷年單月新高，年增率是連續第六個月正成長。

經濟部預估8月製造業生產指數年增0.2%到3.5%間。

工業生產指數

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