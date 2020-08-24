淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

為了防堵陸資，日前經濟部與NCC開鍘網路串流影音平台業者（OTT）「愛奇藝」，並祭出「愛奇藝條款」將於9月3日上路，未來可能連騰訊WeTV也會受影響，現在就連電子商務平台，阿里巴巴集團旗下的「淘寶台灣」都已經遭經濟部認定是陸資。

今天經濟部投審會提出三大理由，認定淘寶台灣就是陸資，除了開罰41萬元外，並勒令限期撤回投資，經濟部指出，英商克雷達實質上被阿里巴巴集團控制住，而且在資安上，也有把會員資料傳回中國阿里巴巴伺服器的疑慮。

消息一出，引發不少網友議論紛紛，因為許多簽約的台灣商家商品將被迫下架，牽連層面甚廣，更有人點名騰訊旗下的蝦皮恐怕是下一個被禁用的業者。蝦皮雖然設點在新加坡，但母公司為中國騰訊，持有39.7%股權，2015年10月28日，「蝦皮拍賣」正式在台灣上線進軍C2C電商市場。

目前淘寶台灣與商家的合約期間為一年，但企業賣家平台經營首年須保留新台幣2萬元貨款於平台帳戶內，個人賣家平台經營首年則無需繳納保證金，個人賣家免抽成、企業賣家最低2%抽成，跨境商品擁有超過2000萬種品項。

ptt上就有許多網友針對國內近期針對陸資所採取的措施，提出不同的看法，有人贊成經濟部的做法，認為「政府終於硬起來了」、「根本沒人在用淘寶台灣呀」、「從中國進口的貨物一堆有問題的，蝦皮應該要一起處理」，甚至有人直言，「愛台灣就應該要買台灣貨。」

不過也有人覺得沒差，反正繼續用中國淘寶就好了。也有人表示，很遺憾政府這樣做，消費者以後要買什麼？「很多台灣店家會在上面開店，折扣碼配下去很猛。」另外，還有網友開始擔心指出，「基本上淘寶下架，你會看到台灣一堆潮店跟日韓店跟著又有一波倒店潮。」