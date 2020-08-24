經濟部判定淘寶為陸資 行政院表達支持

經濟部投審會今（24）日判定電商平台淘寶台灣為陸資，並裁罰、要求限期撤資或改正。行政院今日表示，許多陸資長期利用轉投資方式，規避法規卻實質進行未經允許的投資項目，政府卻拿不出辦法來管理，「這不該是政府面對事情的態度」，因次對經濟部處分表達支持。

投審會今日指出，經調查後，發現淘寶台灣雖由英商克雷達分公司經營，雖阿里巴巴在克雷達公司持股未逾30%，符合現行「大陸地區人民來台投資許可辦法」，但依法令或契約約定，阿里巴巴可操控英商克雷達營運方針，因此認定克雷達可被陸資阿里巴巴實質控制，判定淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元，限期六個月內撤資或改正。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，許多陸資長期利用轉投資方式，規避「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，實質進行未經允許的投資項目，政府卻拿不出辦法來管理，「這不該是政府面對事情的態度」。

丁怡銘表示，如今經濟部針對電商平台是否受陸資實質控制進行審查，審查後確認違反我國法律，並給予處分。他說，但為相關業者以及消費者權益，也給予六個月改善的緩衝期，要求陸資撤回投資或改正，對此行政院表達支持。

丁怡銘強調，政府也會持續把關，針對違法業者給予裁罰，以保障合法經營投資者的權益。