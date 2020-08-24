防疫需求仍大！藥用酒精關稅減半將再延三個月

因應新冠肺炎疫情，財政部關務署機動調降藥用酒精原料貨品關稅，從20%減半至10%，原僅實施至8月26日止，不過由於國際疫情未歇，國內對於藥用酒精的需求仍大，據了解，關務署已向行政院建議再延長三個月至11月26日止，近日行政院將正式核定。

受到疫情影響，為穩固國內防疫物資供給，關務署在今年2月27日宣布機動調降口罩及藥用酒精原料關稅，口罩關稅從7.5%降至免稅，藥用酒精原料則從20%降至10%，實施為期三個月至5月26日。

三個月期滿後，由於國內口罩產能充沛，產量足以供應國內需求，因此自5月27日起不再免關稅；但藥用酒精原料則因主要仰賴進口，國際價格上漲趨勢等因素，關務署報請行政院核定，將關稅減半的措施延長實施三個月至8月26日止。

而距離8月26僅剩不到三天，據了解，關務署向經濟部、衛福部徵詢意見後，認為國內藥用酒精需求仍大，應持續協助業者緩解進口成本壓力，充足防疫期間藥用酒精原料的供應，因此，關務署已向行政院建議，二度延長藥用酒精原料關稅減半措施，同樣為期三個月，也就是自8月27日至11月26日止。