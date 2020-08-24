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2020社會創新大調查出爐！中企處：27.9%社創已獲利

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

「2020社會創新大調查」今（24）日公布，結果顯示台灣民眾對社會企業的認知度首度突破三分之一，且有超過一半民眾表示願意以較高的價格購買社企服務與產品，顯示社會企業概念已逐漸獲得台灣民眾認同。且年紀越輕的族群對社會企業的認同度越高，其中，未滿30歲的年輕族群對社會企業的認同度更高達89.6%。

「2020社會創新大調查」記者會今在社會創新實驗中心舉辦，由行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處長何晉滄、台經院院長張建一，以及聯合報系願景工程執行長羅國俊等共同參與。

根據今年的調查結果，發現17項永續發展目標中，我國民眾最重視SDG4優質教育、SDG8優質工作與經濟成長，以及SDG1消除貧窮，顯示我國民眾對於生活層面議題的關注。

經濟部中企處指出，目前多數社會創新組織已導入商業化營運機制，且有27.9%表示已開始獲利，與去年相比提升1.6%，期望在相關單位共同推動下，維持逐年成長的趨勢。

經濟部中企處表示，現階段社會創新組織在營運過程中，主要面臨資金管道、行銷網絡、消費市場等面向的挑戰，經濟部中小企處將持續優化現行措施及串連公司部門資源，給予社會創新組織即時且適當的支援服務。

「2020社會創新大調查」由台經院分別對一般民眾及社會創新組織進行訪問，於2000年3月至4月間，透過電腦輔助電話訪問系統，抽樣調查台灣本島及離島地區年滿20歲以上民眾，共完成2,015份有效樣本，在社會創新組織方面，則針對全台676家社會創新組織發出問券，共完成297份有效樣本，回收率約43.9%。

經濟部 社會企業

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