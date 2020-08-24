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製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假攀升至820家、20,049人，再度破2萬人大關，一周內增加20家、360人，其中製造業是重災區。 圖／聯合報系資料照片
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假攀升至820家、20,049人，再度破2萬人大關，一周內增加20家、360人，其中製造業是重災區。 圖／聯合報系資料照片

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假攀升至820家、20,049人，再度破2萬人大關，一周內增加20家、360人，其中製造業是重災區。

勞動部統計指出，這期無薪假家數和人數仍集中在製造業，製造業現仍有333家、13,968人實施無薪假，占全體無薪假人數近七成，一周之內增加21家，人數再增536人，反映出製造業受到新冠肺炎疫情衝擊，景氣未見好轉之勢。

勞動部分析，未來無薪假情勢須觀察紓困3.0上路之情況、以及傳統產業國際景氣走勢。

製造業四大業中，以金屬機電業情勢最為嚴峻，目前該業實施無薪假攀升至173家、5,773人，較上一期增加13家、190人；勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，製造業無薪假人數，仍以金屬機電業占大宗，因工具機上下游和零組件，仍然受到國外封城訂單減少的影響。

民生工業目前有64家、2,736人實施無薪假，一周之內增加6家，人數增加271人。資訊電子業實施無薪假增至34家、820人，一周內增3家、7人。

製造業四大業中，僅化學工業無薪假家數和人數略有減少。化學工業現有62家、4,639人實施無薪假，較上一期減少1家、人數則減68人，但整體來說仍未見明顯下降，顯見傳統產業仍受國外訂單減少之衝擊。

服務業方面，與製造業關連性高的批發零售業，實施無薪假略減至242家、3,417人，一周之內減4家、335人。

此外，住宿及餐飲業本周也增至38家、606人，較前一期增2家、41人；運輸及倉儲業則增至36家、738人，一周之內增5家131人。至於支援服務業（含旅行社）本期家數和人數皆呈略下降。

無薪假 製造業

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