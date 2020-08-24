因應將邁入超高齡社會 台日智慧生活線上會議31日登場

台灣在2018年已進入高齡社會（65歲以上高齡人口超過14%），2026年將邁入超高齡社會（超過20%），從高齡社會轉為超高齡社會之時間僅有8年來看，台灣人口高齡化速度將超過歐、美、日等先進國家，面臨「社會快速衰老」的問題，為向日本取經，經濟部將於8月31日於中經院舉行「台日智慧生活科技應用與合作」線上會議，了解日本將智慧科技應用於健康照護、移動、維持生產力，以及地區安全等社會生活層面的實際狀況。

經濟部指出，日本已邁入「超高齡社會」發展型態，為了因應超高齡社會引發的中長期社會經濟問題，包括：生產力下滑、醫療費用大幅增加、照護人力不足、生活便利度不足、社會安全，以及照護離職等，日本政府近年積極促進機器人、物聯網（IoT）、雲端大數據（Big Data）、人工智慧（AI）、場域型尖端通訊（Local 5G）等智慧科技在生活層面的應用，並結合「2020東奧舞台」進行問題解決型科技的展示，進而驅動「超智慧社會」的成形發展。

經濟部表示，台灣日本關係協會科技交流委員會在經濟部技術處指導下，原規劃以「台日智慧生活科技應用與合作」為主題，並以「驅動超高齡社會邁向超智慧社會」為策略方向，邀請智慧健康照護領域人士共同組團赴日交流。但在新冠肺炎疫情影響下，考量台日雙方仍採國境管理措施，為使交流不中斷，擬鎖定日本因應超高齡社會問題卓然有成的北九州地區，以線上交流模式，邀請團員一同觀摩當地配合「2020東奧」來臨，將智慧科技（機器人、IoT、AI、Local 5G等）應用於社會生活層面（健康照護、移動輔助等）的進展，並與日本多家新創企業進行線上技術交流及商談。