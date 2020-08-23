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桃園離岸風力發電唯二風場全封殺？漁會：無損漁業權

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢區漁會表示，因為還未進入談判階段，經濟部如果駁回達德風力發電籌設許可，不影響漁民權益，圖為中壢區漁會所屬永安漁港。記者鄭國樑／攝影
中壢區漁會表示，因為還未進入談判階段，經濟部如果駁回達德風力發電籌設許可，不影響漁民權益，圖為中壢區漁會所屬永安漁港。記者鄭國樑／攝影

經濟部要駁回德商達德集團在桃園離岸風力發的電籌設許可，意味北部唯二離岸風力發電兩場全部被封殺？中壢區漁會強調，業者獲得籌設許可才會進入漁業權補償談判，既然政府有意駁回，漁會維護漁民權益的同時也尊重政府的決定同時，目前漁民無損失。

地方上指出，達德這件事很特別，經濟部開放外商投資離岸風力發電時，北部僅有的兩個風場都在桃園，達德集團成功爭取開發，兩個場域光基礎工程預估合計投注上千億元，開發案是政府招商成績，按理先前就經過一定程度的評估，了解什麼是離岸風力發電，而且很清楚這個區域有國際機場、海底電纜等重大國家建設，認為可以開發才會向國際招手。

現在國際大廠來了，暫且不論去年環評大會封殺其中一個風場，今年又以飛安、電纜駁回已經通過環評的風場，招商、趕商的都是政府，在業者已投入至少10億元以上的前置作業後，現在喊卡，兩個1000億元的投資案相當於桃園一條捷運的造價，就這樣沒了，業者也血本無歸，政府千億元的業績成泡沬。地方人士認為如果飛安等因素，早先根本就不需要規畫離岸風力發電。

中壢區漁會指出，達德能源集團要在取得經濟部的籌設許可，才會進入和漁會談漁業權補償的階段，但是過去來沿海鑽探4次，每次都補償漁船筏10多萬元，在漁會註冊的船筏有350多艘，4次補償費，加上外籍鑽探船來一趟停留1、2個月，一天費用數百萬元，達德已經投注的經費相當可觀。

風力發電 經濟部 飛安

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