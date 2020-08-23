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中油再吸收漲幅 下周汽柴油價皆不調整

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

中油宣布自明（24）日凌晨零時起各式汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24元、98無鉛汽油每公升26.0元、超級柴油每公升19.8元。

中油表示，本週受石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)維持減產與中國擬擴大進口美國原油等因素影響，國際原油價格狹幅震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶44.14美元，較前週44.12美元上漲0.02美元，新臺幣兌美元匯率升值0.017元，國內油價依公式計算跌幅為0.01％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.8元。

中油指出，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格均不調整，0.5元及0.8元皆由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。

原油價格 中油

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