經濟部核准11家中小企業 擴大投資53億元

經濟部今（21）日召開中小企業投資聯審會議，再添11家中小企業擴大投資53億元，包括榮聖機械、晶成半導體、華谷電機、順泰電子、茂林光學、先麥食品、捷欣企業、伊莉特生物科技、太業科技、建興安泰工業及輕鬆購善化。

經濟部指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過337家中小企業投資約1,411億元，帶來13,819個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動615家企業投資約1兆830億元，估創逾9萬個本國就業機會，後續還有58家企業排隊待審。

其中，橋樑鋼構工程起家的榮聖機械，曾參與捷運新莊線、環狀線等重大建設，近年配合綠能政策，事業觸角擴大至離岸風電產業，計劃增聘38名本國員工，斥資8億元在台南市柳營廠引進全自動化生產線，投入國內第一台效能最大的捲板機。

經濟部指出，榮聖機械未來將跟興達海基、台塑重工、世紀鋼及台船合作，共同承攬國內離岸風電水下基礎設施，有助於離岸風電設施國產化，發展國內本土供應鏈。

由晶元光電與環宇通訊共同投資的晶成半導體，是三五族半導體元件代工廠，近年來手機人臉辨識技術、5G商機帶動需求看漲，將擴大招募142名高科技人才，斥資逾10億元，在竹科持續投入自動化生產設備及導入機測設備。

華谷電機計劃招募135名本國員工，斥資3億在精密機械科技創新園區擴建廠房，引進智慧化生產流程。

因應趨勢，通訊傳播設備製造商順泰電子斥資1億在台南永康興建現代化廠房，建構智慧化生產系統，帶動5G產業發展，將創12個工作機會。

導光板應用領導廠商茂林光學，則計劃在新竹科學園區銅鑼園區內廠房擴增新一代智能產線，持續推出相關高品質且輕薄化的導光板產品。

另外，先麥食品斥資4億在南投旺來產業園區設立新廠，引入智慧化生產線，將招募48名員工。捷欣企業也預計斥資1.6億元在台中西屯區廠房增設智慧化製鞋產線，將招募162名員工。

伊莉特生物科技規劃投入3億在宜蘭科學園區建新廠，導入智慧化元素，將創63個工作機會。太業科技則擴大招聘120名本國高科技人才，斥資逾9億元在桃園楊梅設立新廠。

建興安泰計劃擴大投資近9億元，在彰化高鐵園區新建廠房，導入智慧製造生產線，應用機器手臂實行品質檢測，優化生產流程，將創造60個就業機會。

輕鬆購善化計劃斥資9,000萬，在台南市新吉工業區興建智慧化倉儲，利用雲端系統將AI技術納入作業程序，提升供應鏈管理效能，將創12個就業機會。