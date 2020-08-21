勞動部：提供專家入廠輔導 助穩定勞資關係

勞動部今（21）日表示，今（2020）年持續推動「入廠建構企業內夥伴關係及協助簽訂團體協約」服務，透過專家個案輔導，協助勞資雙方達成簽訂團體協約目標，以穩定勞資關係，企業和工會都可申請入廠輔導。

勞動部表示，過去以來已入廠輔導包括製造業、住宿業、教育服務業、批發零售業等業別；今年已入廠協助金融、運輸等產業之工會及事業單位，期望勞資雙方在勞動部專案協助下，能順利簽訂團體協約，提升勞工會員權益。

勞動部表示，為協助企業建立企業內勞資紛爭處理機制，勞動部自2016年起，導入「美國聯邦調解及調停署(FMCS)利益型協商技術」，強化勞資雙方於企業內部預防及自行解決爭議之能力，包括簽訂團體協約、勞資爭議預防、協助企業自主穩定勞動關係等。近三年來，透過遴聘不同領域的專家，協助工會與事業單位簽訂團體協約，實質提升會員勞動條件，甚至約定利潤分享條款。

勞動部表示，有接受入廠輔導經驗的勞資雙方，其勞資爭議案件發生率均低於三成，顯見確有助夥伴關係之建立，並能有效降低勞資爭議之發生。