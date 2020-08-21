勞動部3K環境改善鎖定橡膠業 每家企業最高補助250萬元

交通部長林佳龍今日在臉書上指出，一個月前，他有承諾將請交通部所屬機關共同研議減少交通事故的方案，尤其對於行人安全的保障，更要重視。我們針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向進行討論，經過一個月的研商，他向大家說明進度。

2020-08-21 12:16