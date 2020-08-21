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勞動部3K環境改善鎖定橡膠業 每家企業最高補助250萬元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

協助傳產改善工作環境，繼鑄造業、表面處理業、印染紡織業後，今明兩年鎖定橡膠業，共規畫預算5000多萬元，預計每年可協助30家業者改善製程

勞動部協助傳統產業轉型、改善工作環境，增進勞工健康，繼鑄造、表面處理、印染紡織業後，今明兩年鎖定輔導橡膠業，希望每年可協助30家業者改善製程。

勞動部長許銘春也呼籲3K產業善用政府補助資源，投入安全衛生設施及工作環境改善，進而帶動製程轉型，提升企業競爭力，也能吸引本勞投入就業。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，勞動部輔導3K產業改善工作環境今明兩年鎖定橡膠業，每年規畫補助經費約3000萬元，兩年共逾5000萬元至6000萬元，目標是每年輔導30家業者，2年60家業者。

他進一步指出，勞動部補助分兩類，一類是工作危害和製程改善，每家企業最高補助200萬元；第二類是工作環境改善，如照明不足、潮溼、降溫等設備，每家最高補助50萬元。合計每家最高補助250萬元。截至目前止，已有10多家業者提出申請。

職安署長鄒子廉署長表示，橡膠製品因具有彈性、耐磨、防水、氣密及絕緣等不同特性，其他原料產品難以替代，在各工業中扮演不可或缺的重要角色，但因工廠內有很多會反覆廻轉或上下移動的加工設備，作業勞工稍有不慎，就可能造成跌落、撞擊、夾捲等傷害，再加上工作環境的悶熱、噪音和化學品的危害，被認為是辛苦、危險、骯髒的3K產業，以致本勞就業意願較低，須引進外籍移工補充人力，因橡膠製品製造業職業災害發生率相對較高，亟需落實安全管理。

鄒子廉表示，職安署近年來致力協助3K產業改善工作環境，繼先前輔導鑄造業、表面處理業、印染業之後，今年起選定橡膠製品製造業為新的重點輔導產業，為期2年，由職安署成立專家團隊，提供免費臨場訪視輔導及勞工健康服務，更規劃廠房設置安全衛生設備，及工作環境濕滑、陰暗等問題改善之經費補助，協助企業打造安全健康友善的工作環境，並達成提升產業競爭力及促進本勞就業之多元目標。

勞動部 製造業 康友

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