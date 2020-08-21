富邦金：估今年台灣經濟成長率在1%以上

富邦金今舉行線上法說會，媒體關注富邦金控對未來經濟的看法。富邦金指出，只要今年下半年新冠肺炎疫情沒有出現第二波大流行，全球經濟於第四季將逐漸回穩，預估今年台灣經濟成長率會在1%以上。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，目前大概九月中下旬，美國兩支、英國一支的疫苗測試會公布，公布後市場對新冠肺炎疫情後續發展疑慮會減輕許多，但預估正式上市到全面施打，時間點會到今年第四季或明年初，屆時可望改變市場對未來前景的看法。

羅瑋表示，如果今年下半年沒有出現第二波大流行，全球經濟會在第四季逐漸回穩，台灣因為疫情各種防疫控制得好，歐、美國家也正逐漸解封後，不管是內需或外銷出口表現，都可望會比今年上半年好，預估今年台灣經濟成長率有機會維持在1%以上。

富邦金目前在新加坡、越南、香港設有海外分行，富邦金總經理韓蔚廷表示，這三個地區的分行都有受到疫情的影響，香港影響比較大、新加坡其次，越南雖也有受到疫情影響，但營運仍穩定成長，希望疫情能趕快有效控制，讓社會經濟能回到正常營運水準。

針對台灣紓困情形，北富銀總經理程耀輝指出，統計截至8月5日，北富銀辦理紓困貸款有418億元，大部分是信保有高額保證的貸款，資產品質狀況穩健，尤其是金額小的紓困案件，客戶還款情況比一般微型貸款好，還沒有看到不預期的情況發生。

企業紓困部分，韓蔚廷也表示，台灣防疫情形比周邊國家地區好很多，銀行資產品質最終會反映經濟狀況，只能小心戒慎，目前資產品質都還是正常，沒有其他大型的違約預警案件，短時間看不到顯著惡化的情形，且基於對社會的責任，銀行會盡量幫助客人共同度過困難，因此沒有特別對哪一產業有雨天收傘的情形。

根據富邦金控公布的數據，北富銀海外分行淨收益較去年同期下滑19%，主因是香港分行受降息及局勢動盪，影響淨收益表現。香港富邦銀行今年上半年稅後淨利2600萬港幣，比起去年同期衰退93.4%，衰退主因包含受疫情影響及個案逾期放款增加提存。