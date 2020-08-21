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工商協進會會員大會 理事長林伯豐提出八大建言

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

工商協進會今（21）日舉辦第25屆第3次會員大會，理事長林伯豐針對疫情以來，經濟待振興，向政府施政提出八大建言，包括立法院加快通過振興紓困3.0計畫，預算規模要比照其他國家達GDP的10%。林伯豐再度呼籲政府調降營所稅至17%。

行政院副院長沈榮津今日也應邀在工商協會中發表演說，其中對能源政策部分，沈榮津重申2025年目標，包括天然氣占比由25%提高到50%，燃媒提高至30%，再生能源20%。他並針對核能發電議題說明，核能必須考慮核廢料問題，雖然核能發電很便宜，但若將核能建廠及核廢料處理的成本算在內，是否划算仍不確定。

林伯豐的八大建言包括：一，希望立法院加快通過紓困3.0，目前振興紓困達1.26兆，占GDP6.6%，盼能比其他國家，能達GDP10%以上；二、新台幣近期持續升值，盼政府穩定匯率；二、未分配盈餘希望免稅；四、爭取與美方洽談FTA（自由貿易協定）、租稅以及投保協訂；五，疫情期間，降低營所稅到17%、相關稅收影響約450億元。取消非油汽類的貨物稅、廢止印花稅、股利所得稅內外資應一致；六，穩定供電、合理電價，不宜強制用電大戶購買綠電；七，建立產業聚落，發展AI；八，改善兩岸關係，恢復海基會與海協會溝通。

由於林伯豐日前已向政府提出調降營所稅的建言，財政部長蘇建榮回應「硬著頭皮再想想」。林伯豐今日會後再度強調，營所稅由20%調降至17%，每年稅損只有約新台幣450億元，相較於紓困方案占了GDP的6.6%，減稅是為了振興經濟，不敢說要政府咬牙減下去，但透過財政規劃，應是可以做得到。

針對匯率問題，林伯豐也指出，相較於美元最近貶值，新台幣的升值對外銷很不利，估計有一半的產業會受到影響；同時他也認為，近期傳出的陸資嚴審，現在是資本國際化的時代，對陸資過度嚴審並不合理。

林伯豐 新台幣 核能

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