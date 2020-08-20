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傳產海外產能優先開出 7月海外生產比回升至55%

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（20）日發布外銷訂單統計，7月海外生產比回升至55%。統計處表示，主因高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，推升整體數據；再加上傳統貨品業者優先開出海外產能所致。

不過，統計處表示，受美中貿易戰衝擊的高科技貨品海外生產比仍比去年同期下降，顯示台商回台趨勢持續。

經濟部說明，外銷訂單統計包括業者接單後，在國內生產及交由海外生產者，因此接到訂單後，未必全經由我國海關出口；今年7月外銷訂單金額中，有55%在海外生產。

統計處表示，7月海外生產比之所以會回升，主因資通訊產品在外銷訂單占比最大，且該貨品在海外生產比重高達九成，計算時，因權數較重而推升整體海外生產比。

此外，統計處指出，各國陸續解封釋出需求，傳統貨品業者接單後，考量規模經濟、成本因素，主要選擇海外廠區優先復工，使得7月機械產品海外生產比升至17.2%，年增2個百分點。

統計處將化學、塑橡膠、基本金屬及機械等四大傳統貨品業者，區分為「有海外廠區」及「無海外廠區」二類，前者訂單金額年增6.8%，後者則年減7.2%，顯示業者運用全球布局優勢，讓海外產能優先開出。

另外，受美中貿易戰影響，觀察台商回台主要集中在資通信和電子產品，二者7月的海外生產比均比去年同期下降0.9及2.6個百分點；累計今年前七月資通信和電子產品的海外生產也下降1.4及3.0個百分點，顯示台商回台趨勢持續不變。

台商

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