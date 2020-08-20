陸晶片2025年自給率70% 台IC設計業憂喜參半

中國國務院最新公布半導體產業政策，訂出中國晶片自給率2025年達 70%，與2019年晶片自給率僅30%相比，6年內中國晶片自給率要成長逾一倍。

台廠IC設計業者憂喜參半，業者表示，這意味去美化政策將增加對台廠晶片採購，但同時大力扶植陸資半導體企業所產生人才挖角、技術外流、產業加速進入紅海市場等問題，不得不防。

中國央視報導，中國海關數據顯示，中國2019年自國外進口晶片金額3040億美元，遠超排名第2的原油進口額，2019年中國半導體產業產值7562.2 億元人民幣，2020年突破9000億元人民幣，主要受惠於整體產業景氣提升，半導體將繼續保持高速發展。

台廠IC業者表示，中國政府過去幾年大力扶植半導體政策措施不停，尤其在面對美中對抗之下，優惠政策力道有越來越強跡象，祭出積體電路技術是線寬小於28奈米的企業，經營期15年以上，可享有10年免徵所得稅的優惠；線寬小於65奈米則可享有5年免徵所得稅優惠。

業者表示，中國大力扶植本土半導體企業、提高晶片自給率同時，台廠替代效應勢必增加晶片採購量，但長遠來看，台廠IC設計將面臨前有外商IDM大廠專利技術、後有陸資半導體追趕，也需慎防陸資半導體對台廠人才及技術覬覦。

面對美國科技技術箝制，陸媒指出，在中央半導體產業政策推動之下，中國半導體產業有很大的國產替代空間，未來整體半導體產業市場發展程度也有很大的提升空間。