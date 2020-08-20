鈊象攻美國市場 擁獲利雙引擎

遊戲股王鈊象（3293）今（20）日舉辦法說會，針對7月營收衝出歷史新高，董事長李柯柱說明，旗下六大網路遊戲都穩健成長，加上美國市場網路遊戲的授權金增加快速，才能有如此佳績。展望下半年，李柯柱表示，目前網路遊戲的重心仍在增加美國、東南亞等海外市場的市占率，商用遊戲機部分因為疫情影響期望較為保守，整體而言樂觀看待公司下半年的營運狀況。

鈊象今年業績大有斬獲，上半年合併營收38.5億元、稅復純益15.7億元、EPS22.26元，都是歷年同期高點；到了7月，鈊象單月營收更達到7.53億元，月增10.6%、年增50.2%，創歷史新高。李柯柱表示，7月營收較6月成長約7,300萬元，其中有一半來自旗下六大網路遊戲持續成長，另一半則是美國網路遊戲的授權金。

觀察鈊象旗下六大網路遊戲營收排名，依序是金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺。從付費率來看，金好運和滿貫大亨最高，海王寶藏、金虎爺次之，再來是金猴爺，最後才是明星三缺一，其中前5款遊戲的付費率都超過3%。事業處總經理陳阿見表示，透過團隊的創意並利用AI對玩家分群，不斷提升遊戲體驗，都是維持付費率的關鍵。

此外，美國的授權金收入已在金好運之上，顯然美國市場已成為鈊象的營收新動能。李柯柱說，原先美國市場的收入在公司各產品中都還排不上名，但6月以後快速成長，7月營收更比年初時增加六、七倍之多。

陳阿見表示，鈊象從2017年就開始耕耘美國的網路博奕遊戲市場，今年當地營運商的曝光度變高、下游業者增加，才推升授權營收上攻。他說，美國市場的授權金和服務費用並非一次性收入，而是長期可持續的營收，未來這部分的貢獻也可望逐步上升。

展望後續營運，李柯柱表示目前鈊象來自海外的營收占比約6到7成，以美國市場成長最大，未來也會繼續開拓其他可合法線上博奕的州別，拓展美國市場；日本、東南亞等市場成長雖較緩慢，但仍會持續耕耘。李柯柱說明，儘管目前各項遊戲表現亮眼，鈊象仍會持續開發新遊戲，也會穩定地增加人力以擴展市場。