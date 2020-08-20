智慧城市提升國家 賴提倡整合大聯盟

「智慧城市是打造智慧國家的關鍵第一步！」副總統賴清德20日出席智慧城市論壇表示，國家應該結合產官學研的力量，藉由交通、物流提升智慧城市生活，用科技、醫療彌補拉近城鄉差距，並將各城市的智慧交通整合成一個大聯盟，方便台灣把智慧國家發展經驗推廣到全世界。

智慧交通標準一致

「全球化的結果，人口往城市集中，偏鄉也需要藉由科技解決城鄉落差問題。」賴清德強調，直轄市有能力、但其他城市未必有足夠力量推動智慧城市，這很可惜。他最近見到一些科技業者，深感應該要另外舉辦一個論壇，讓業界大家集合起來，把智慧城市的貢獻進行整合，可以有計畫用在其他縣市。

「錢從哪裡來呢？國發會主委坐在這裡（眾笑）。」賴清德說，未來會有500億用在智慧化建設，但每個城市重點不同，所以他想推「智慧城市系統整合大聯盟」

，因為每個城市的智慧交通做得不太一樣，希望未來不同城市都有同一套標準去處理，讓業界傾全力去研發投注智慧城市，把成功經驗跟模型推廣到全世界。

5G拉近城鄉差距

「人口結構逆轉提早兩年，台灣能源使用反而創新高，提高18%以上。」智慧能源城市獲獎者台南市長黃偉哲強調，智慧能源的使用刻不容緩，台南作為全台灣日照最好的城市，在增加能源使用效率上，前市長賴清德、李孟諺都曾得獎，將密切結合經濟部、國發會，在能源治理及交通等面向加大力道，深化能源使用。

山水民調總經理何麗萍表示，智慧設施的需求漸漸沒有城鄉差距，自行車租用、觀光導覽、健康自我管理是使用率較高的項目。在6都當中，新北、桃園、台南滿意度排前三，非6都則是屏東縣、連江縣、嘉義滿意度最高；其中，智慧治理、智慧健康的得分最高，為領先指標，而在節能、創新、智慧社區3項的城鄉差距仍大。

國發會主委龔明鑫（左）頒發智慧能源城市獎，受獎者台南市長黃偉哲（右）強調，智慧能源的使用刻不容緩。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

山水民調總經理何麗萍表示，智慧設施需求漸無城鄉差距，自行車租用、觀光導覽、健康自我管理是使用率較高的項目。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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