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愛奇藝條款來了！以後怎麼追劇？

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
經濟部在8月18日公布了名稱落落長的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，簡言之，9月3日起，歐銻銻娛樂將不能再「代理」大陸愛奇藝在台灣的會員管理等業務。圖／取自路透社
經濟部在8月18日公布了名稱落落長的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，簡言之，9月3日起，歐銻銻娛樂將不能再「代理」大陸愛奇藝在台灣的會員管理等業務。圖／取自路透社

經濟部在8月18日公布了名稱落落長的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，簡言之，9月3日起，歐銻銻娛樂將不能再「代理」大陸愛奇藝在台灣的會員管理等業務，瞬間網民哭天喊地：最擔心的就是，以後到哪裡去追劇？

各位網民不用擔心，並不是愛奇藝倒閉了。9 月3日起還是照樣打開App收看。就像iPhone，也可以在日本買水貨，但相關的保障或後續的維修，就是自己要考慮的問題。網友對未來的愛奇藝有很多疑問，我們整理出一些，供網友參考。

問：以後我到哪裡去追劇？

答：當然是打開手機App、或是透過電腦、電視連上網路，繼續收看內容，

問：以後與愛奇藝的關係是什麼狀況？

答：目前愛奇藝的伺服器在香港，透過境外的網路服務業者屋租用電路，將訊號送入租用的台灣機房後，讓台灣用戶觀看，並且由台灣的代理業者歐銻銻娛樂處理在台灣的不分業務，包括付費金流和客戶服務。

新的規定實施後，如果代理商無法提供愛奇藝在台灣本地服務，消費者連線到境外伺服器觀看，但交易方式就成為境外交易，也就是像Netflix一樣，大家在App中綁定信用卡，每月、每季或每年扣款，或是自行單次付費收看。

問：這對台灣和消費者的影響是什麼？我可以退費嗎？

答：歐銻銻收取費用後會繳交營所稅給政府，現在成為境外交易後，對政府而言，這筆稅收就沒有了。對消費者來說，愛奇藝繼續提供服務，可以繼續觀看。代理商歐銻銻娛樂先前承諾保障消費者權益，也表示「最差就是退款」，因此消費者權益應可獲得保障，退款應該也是未來可能得到的保障。

不過，未來看愛奇藝成為「跨境電商」，台灣沒有客服等相關服務，各種問題可能要自行找客服聯絡窗口解決。

問：看影片會被擋嗎？我需要「翻牆」去看嗎？

答：台灣畢竟還是民主社會，網路連到哪裡、看什麼影片內容，政府都不會干預。同理，台灣並沒有封鎖網路國界，看影片不需要「翻牆」。

問：那看影片速度會變慢或卡卡嗎？

答：因為尚未實施相關法令，目前無法推斷「未來狀況」。以Netflix為例，上半年疫情爆發時，觀影人數暴增，Netflix因應各國電信網路業者要求減少網路流量壓力，在4月推出部分地區削減流量的方式，相對的也調整了消費者收看影片畫質。目前業界人士認為，若連到海外收看愛奇藝，當然網速可能受到影響，但應該不影響消費者觀看流暢度；至於是否還能看到藍光或是UHD等畫質的產品，最後還是要看愛奇藝訂定的政策。

問：經濟部和國家通訊傳播委員會（NCC）訂定的法律有什麼不同？

答：經濟部公告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，是依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸人民關係條例）第35條第2項規定修訂公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，是行政命令，目標就是禁止「代理、經銷，或從事OTT TV」一項，因此預告期滿後，9月3日正式公告就可以實施。

NCC所訂定、公告的《網際網路視聽服務管理法》（OTT TV專法）則是針對OTT TV相關的服務，管理OTT TV產業行為，管制範圍是所有在台服務的OTT TV業者及提供相關服務的業者。有5 章20 條內容，需經過正式立法程序，包括公告、送行政院審查後由立法院立法，總統公告後實施，是正式的法律。

愛奇藝 OTT 經濟部

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