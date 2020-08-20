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暨大綠能屋頂創紀錄 每年發電可達170萬度電

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
暨南大學和新明能源簽約，設置1.5百萬瓦(MW)太陽能發電設備，為綠能奠下里程碑。圖／南投縣政府提供
暨南大學和新明能源簽約，設置1.5百萬瓦(MW)太陽能發電設備，為綠能奠下里程碑。圖／南投縣政府提供

南投縣政府媒合能源廠商和暨南國際大學，設置1.5百萬瓦(MW)太陽光電發電設備，是綠能屋頂專案計畫第一首個突破百萬瓦容量的案場，每年可發電170萬度，可提供485個家庭一年用電量，減少碳排放約1000噸，為南投綠能發展奠下新的里程碑。

暨南大學校長蘇玉龍、新明能源董事長張桂菱今天在縣府舉行太陽能發電案設置簽約儀式。南投縣長林明溱表示，期盼綠能在南投遍地開花。燒煤發電、製造空汙也威脅健康，期盼這個合作案成為南投綠能火車頭。

蘇玉龍表示，暨大榮獲評比為2019年世界排名前50大之「世界綠色大學」，學校率先響應綠能政策，首波釋出部分校舍屋頂空間裝置太陽光電，1.5百萬瓦(MW)的 裝置容量，每年約可發170萬度電，約可提供485個家庭一年用電量，減少碳排放約1000噸。

縣府表示，南投縣108年度起爭取經濟部能源局補助辦理「綠能屋頂全民參與推動計畫」，遴選代表營運商－新明能源有限公司取得全縣綠能屋頂開發權後，營運商所提案場回饋金比例達13.9%，目前為全台「綠能屋頂全民參與推動計畫」最高。

「綠能屋頂計畫」，以「民眾零出資，政府零補助」為原則，透過地方政府擔任平台角色及營運商提撥售電收入至少10%予民眾作為出租屋頂設置太陽能板之回饋金，做為提升綠能屋頂方案誘因，達成全民參與風潮。

縣府表示，裝置綠能屋頂無需負擔建置費用還可賺取售電回饋金外，還能幫助頂樓降溫2到3度，不僅賺錢還能省冷氣費相關計畫詳情，可上南投縣綠能屋頂入口網：http://solarhouse.nantou.gov.tw/。

南投縣政府推動綠能屋頂計畫，為建築物降溫又能發電賺取回饋金。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動綠能屋頂計畫，為建築物降溫又能發電賺取回饋金。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動綠能屋頂計畫，為建築物降溫又能發電賺取回饋金。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動綠能屋頂計畫，為建築物降溫又能發電賺取回饋金。圖／南投縣政府提供

綠能 太陽能發電 太陽光電

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