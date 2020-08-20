愛奇藝條款上路後...財政部課得到稅嗎？

陸資OTT禁來台，「愛奇藝條款」預計將於9月3日上路，不少愛奇藝訂戶擔憂權益受損，甚至擔心未來恐拿不到發票。財政部官員對此表示，未來愛奇藝可能轉為境外電商，我國針對境外電商已有一套課稅制度，無論營業稅、營所稅都有課稅權，同時也要求必須開立雲端發票。

換句話說，民眾大可放心，未來愛奇藝條款上路後，付費訂閱愛奇藝，仍可收到發票。

目前，愛奇藝是透過境內代理商「歐娣娣娛樂」在台營運，代理商屬境內營業人，原本就有依規定開立發票、報繳營業稅及營所稅。

不過未來愛奇藝無法再委託代理商，若要繼續經營台灣市場，最有可能轉型為境外電商，也就是類似Netflix這類的OTT平台；若如此，財政部表示，未來的課稅方式也會比照境外電商辦理。

財政部官員表示，目前主管機關相關法規仍在預告中，不過初步看來，未來愛奇藝若轉為所謂的「境外電商」，依規定，境外電商銷售勞務給我國自然人（B2C），且年銷售額超過新台幣48萬元者，就必須辦理營業稅稅籍登記，也必須開立雲端發票，包括營業稅、營所稅等財政部都能掌握。

而過去鮮少有愛奇藝這類原本有境內代理商，隨後轉為境外電商的案例，是否會給予一定輔導期？官員表示，未來無論是愛奇藝、其他新進境外電商，若要進入台灣市場，就必須立即符合法規要求，不會再另給輔導期。未來稅務法遵問題，愛奇藝也可委託稅務代理人協助。

根據賦稅署統計，包括Apple、Google、Facebook、Netflix等大型境外電商都已開立雲端發票，以今年5-6月境外電商申報銷售額估算，開立雲端發票境外電商的銷售額198億元，占全部境外電商銷售額202億元的比率，已達98%以上，多數境外電商都很配合。

此外，近三年多以來，境外電商貢獻營業稅累計已達120億元；營所稅方面，平均每年約貢獻10億元稅額。

為防止愛奇藝及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務。經濟部表示，預告期滿後，將於9月3日公告上路。

不過NCC表示，未來民眾仍可跨境收看，若繼續付費訂閱則屬於境外消費，並未要求下架。