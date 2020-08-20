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衛福部查彰化縣衛生局採檢爭議 蘇貞昌：不是查貪瀆

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

衛福部對於彰化縣政府衛生局進行居家檢疫者採檢，請政風處進行調查。行政院長蘇貞昌今（20）日舉例表示，這就像走在馬路上要靠右走，大家靠右走，自己決定靠左走，就會發生事故。他也強調支持衛福部長陳時中去了解過程是否有照標準作業程序（SOP），「這不是在查貪瀆」。

蘇揆今日出席行政院文化獎頒獎典禮時，被媒體問及彰化縣政府與衛福部的新冠肺炎採檢議題，他表示台灣防疫能夠做得好，就是中央、地方一條心，同時不能亂了套，因此，政府成立中央流行疫情指揮中心，全國同步，整個疫情都是照規矩一步一步來。

蘇揆反問，彰化這樣的作法，是否有完全照SOP？有無讓人自行出外去篩檢？篩檢是否照指揮中心原來的要求？他強調，他們支持陳時中去瞭解整個過程是否有照著SOP作法，以及瞭解經費運用情形，「這不是在查貪瀆」。

蘇揆強調，疫情當頭，還是建議大家一定要團結一致，處理疫情、防疫一定要全國同步，意見有不同可好好溝通，還是聽專家會議的結論、照SOP來做，不要各搞各的，那台灣就會亂了。他說，他們不是說支持誰或者是誰對錯，而是大家應同步、應照防疫作法，大家相同作法才會好。他舉例，這就像走在馬路上要靠右走，大家靠右走，自己決定靠左走，就會發生事故。

蘇揆最後強調，還是希望全國中央、地方一條心，作法同步，不要各搞各的，不要自己去做不同的，這會亂了套，重要不是在貪瀆、不貪瀆，而是在作法要一致。

疫情 衛福部

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