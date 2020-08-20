蔡總統：後續推動「紓困3.0」 讓國內的景氣回升

蔡英文總統上午接見「國際青年商會中華民國總會第68屆重要幹部」時表示，為了挺勞工、挺企業，政府推出史上最大規模1兆500億元的紓困振興方案，後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2100億元的特別預算及6兆元的擴大投資，讓國內的景氣回升。

蔡總統指出，青商會的夥伴對公共議題都非常關心及用心，也都會發揮組織的影響力。這次台灣對抗疫情，很感謝有青商會的幫忙。各分會長這段時間帶領著會員，不僅配合防疫處理會務，更在全國各地的社區裡面協助宣導防疫政策。

蔡總統說，振興三倍券上路一個多月來，有許多店家紛紛推出優惠，再加上國旅補助方案，觀光市場已經開始回溫。她希望國人都能多出遊、多消費，一起來拚經濟，也期盼青商會的夥伴在振興經濟上給予政府更多的支持與幫忙。

蔡總統表示，政府為了挺勞工、挺企業，推出史上最大規模，1兆500億元的紓困振興方案。後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2100億元的特別預算，以及6兆元的擴大投資，讓國內的景氣回升。青商會的夥伴都是政府跟業界的重要橋梁，也希望大家持續反映業界意見，讓政策可以推動得更周全。

此外，蔡總統還提及台灣的國際參與，她指出，這半年多來，台灣因為防疫的表現，受到國際社會的高度關注，也跟許多國家有了更緊密的合作交流。她知道青商會很努力讓世界看見台灣。除了在會務活動上，呼應聯合國的永續發展目標，也很積極爭取各項國際會議和活動來台灣舉辦。蔡總統更感謝青商會的夥伴協助台灣連結世界，也希望大家的付出都能開花結果，一起努力，讓台灣持續走向世界。