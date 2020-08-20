快訊

無症狀採檢爭議 賴清德引用和平醫院事件暗嗆彰化縣

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統：後續推動「紓困3.0」 讓國內的景氣回升

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
圖為蔡英文總統19日出席三三會例會，左為即將接任海基會董事長的許勝雄。記者蘇健忠／攝影
圖為蔡英文總統19日出席三三會例會，左為即將接任海基會董事長的許勝雄。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統上午接見「國際青年商會中華民國總會第68屆重要幹部」時表示，為了挺勞工、挺企業，政府推出史上最大規模1兆500億元的紓困振興方案，後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2100億元的特別預算及6兆元的擴大投資，讓國內的景氣回升。

蔡總統指出，青商會的夥伴對公共議題都非常關心及用心，也都會發揮組織的影響力。這次台灣對抗疫情，很感謝有青商會的幫忙。各分會長這段時間帶領著會員，不僅配合防疫處理會務，更在全國各地的社區裡面協助宣導防疫政策。

蔡總統說，振興三倍券上路一個多月來，有許多店家紛紛推出優惠，再加上國旅補助方案，觀光市場已經開始回溫。她希望國人都能多出遊、多消費，一起來拚經濟，也期盼青商會的夥伴在振興經濟上給予政府更多的支持與幫忙。

蔡總統表示，政府為了挺勞工、挺企業，推出史上最大規模，1兆500億元的紓困振興方案。後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2100億元的特別預算，以及6兆元的擴大投資，讓國內的景氣回升。青商會的夥伴都是政府跟業界的重要橋梁，也希望大家持續反映業界意見，讓政策可以推動得更周全。

此外，蔡總統還提及台灣的國際參與，她指出，這半年多來，台灣因為防疫的表現，受到國際社會的高度關注，也跟許多國家有了更緊密的合作交流。她知道青商會很努力讓世界看見台灣。除了在會務活動上，呼應聯合國的永續發展目標，也很積極爭取各項國際會議和活動來台灣舉辦。蔡總統更感謝青商會的夥伴協助台灣連結世界，也希望大家的付出都能開花結果，一起努力，讓台灣持續走向世界。

景氣 蔡英文 疫情紓困

延伸閱讀

工商界喊「再發5000元振興券」 政院：沒有考慮

總統府：許勝雄出任海基會代理董事長

工商界盼降稅 行政院：財長的確是「硬著頭皮再想想」

彰化衛生局「逆時中」 蘇貞昌：防疫避免各行其事

相關新聞

追蹤金脈與人脈！康友黃文烈背後的神祕中資金主

「今日康友，明日街友」這是康友自救會小股民發出的求救。深陷掏空疑雲的康友KY公司，從董事長、總經理、獨董，到公司財務主管及發言人等所有高層竟然都落跑了，甚至遭到通緝

蔡總統：後續推動「紓困3.0」 讓國內的景氣回升

蔡英文總統上午接見「國際青年商會中華民國總會第68屆重要幹部」時表示，為了挺勞工、挺企業，政府推出史上最大規模1兆500...

觀光股后柏文怒告館長 網問「陳尚文」是誰？

觀光股后柏文（8462）近期要告成吉思汗健身館創辦人陳之漢（館長），柏文創辦人是什麼來頭也引發外界好奇。

疫情助長行動支付，但這兩大地雷千萬不要踩！

疫情衝擊全球經濟，許多產業正面臨生存保衛戰。然而，也造就某些新興產業逆風崛起。其中最引人關注的，就是支付產業、支付科技的加速發展。然而，高速成長的背後，仍有兩大地雷！

工商業喊紓困4.0 行政院：就各種經濟局勢做有效因應

三三會昨舉行8月例會並邀蔡英文總統出席致詞，理事長許勝雄當場表示，因為疫情第4季景氣恐怕不樂觀，呼籲政府開始規劃紓困4....

老齡化效應不可逆 消失的繼承者看增

隨人口逐漸老化，繼承移轉與未繼承的數量都年年創高，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，由於老齡化問題不可逆，未來「消失的繼承...

總統：三引擎點火疫後經濟

蔡總統昨（19）日出席三三會例會，強調將透過「消費、民間投資和公共投資」「三大引擎」同步點火，有信心可有效帶動國內景氣的...

許勝雄喊話 籲政府規劃紓困4.0

三三會昨（19）日召開8月例會，邀請蔡總統出席致詞，與會企業代表關注疫情下，政府紓困措施。三三會理事長許勝雄表示，明年度...

NCC：愛奇藝將變跨境消費 不會下架、封網

經濟部商業司預告禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，規畫九月三日上路，意味台灣將不再有愛奇藝、騰訊（We...

公共政策平台／收囤房稅成案 財部須回應

台灣年輕人低薪買不起房，公共政策網路參與平台上針對囤房稅議題一直未停過；近期有民眾提案「第三戶房產開始強制課徵囤房稅」，...

新聞眼／過度超前部署 工商界示警Q4寒冬

紓困三點○卡關，工商業界就拋出「紓困四點○」，看似「過度超前」部署，事實上，業界也在示警今年第四季產業將可能迎來「寒冬」...

新創新星Canoo 下一個特斯拉？

國巨、TPK相繼宣布投資電動車新創Canoo，搶搭電動車投資熱潮。這家總部在洛杉磯的新創業者，被譽為有機會成為下一個特斯...

熱門新聞

投資人怕清算！元大原油正2開盤暴跌27%

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

SIA：華為禁令重創半導體

愛奇藝會員將成「跨境消費」　NCC：不會下架、封網

鴻海Micro LED 追趕三星

桃園離岸風力發電有變？離桃機太近民航局建議不應設置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。