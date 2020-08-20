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考量亞鄰最低價 下周油價估不調整

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中油下調不調整油價。 圖／聯合報系資料照片
中油下調不調整油價。 圖／聯合報系資料照片

因中國規劃擴大進口美國原油、OPEC+持續落實減產協議影響，再依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.6元及0.8元，但由於可能被吸收，預估下周油價將不調整，實際調整金額將於23日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至8月19日之7D3B周均價為 44.28美元，較上周44.12上漲0.16美元。新台幣兌美元匯率 29.517較上周29.534升值0.017。

若調幅考慮亞鄰因素，下周油價應不調漲，每公升92無鉛汽油為22.5元、95無鉛汽油24元、98無鉛26元、超級柴油19.8元。但，此為估計值，加上目前亞鄰國家油價變動較快，實際油價以中油周日公布為準。

油價 中油

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