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守住疫情衝擊 1~7月核准僑外投資金額逾千億元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

根據經濟部投審會今（20）日公布的最新統計顯示，今年1~7月核准僑外投資件數為1,948件，較上年同期減少5.02%；投（增）資金額計美金44億303萬9,000元（約合新台幣1,320億9,117萬元），較上年同期增加10.56%。對此，投審會分析，由於台灣守住疫情衝擊，僑外投資人仍看好台灣是安全值得信賴的投資環境。

經濟部投審會公布109年1至7月「僑外投資」、「陸資來台投資」、「對外投資」、「對中國大陸投資」4類核准案件與金額的相關統計。

投審會指出，依據聯合國貿易發展會議「2020年世界投資報告」指出，受新冠肺炎疫情影響，預估全球企業海外直接投資（FDI） 今年降幅將高達4成，而台灣目前仍維持投資金額正成長，顯示雖面對美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎疫情影響，台灣政府積極應對所致。

此外，根據投審會的資料顯示，今年1~7月較大投資案件包含：109年1月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共計新臺幣約248億元、109年3月核准盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新台幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司及日商鎧俠株式會社以新臺幣82億2,690萬元增資台灣鎧俠股份有限公司等。

至於109年1~7月核准新設公司件數為1,254件，新設公司投資金額約美金3億4,903萬元（折合新台幣約104億7,089萬元）；另109年1~7月核准新南向國家來台投資件數為309件，較上年同期減少11.71%，投（增）資金額計美金1億9,222萬5,000元（折合新台幣57億6,675萬元），較上年同期減少74.92%，主要是因108年1~7月核准澳盛銀行集團股份有限公司以新台幣160億元增加台北分公司營運資金、新加坡商星展銀行股份有限公司以新台幣22.5億元增資星展（台灣）商業銀行股份有限公司等大型投資案，去年同期比較基期較高所致。

對外投資方面，投審會資料顯示，109年1~7月核准（備）對外投資件數為319件，較上年同期減少14.02%；投（增）資金額計美金57億299萬8,000元（折合新台幣1,710億8,994萬元），較上年同期增加39.25%，主要因109年1~7月核准國巨股份有限公司以美金約13.56億元（折合新台幣406億餘元）對外投資匈牙利YAGEO HOLDING HUNGARY LLC暨間接投資美國KEMET CORPORATION、華新麗華股份有限公司以美金5.52億餘元（折合新台幣165億餘元）間接增資香港華新國際投資有限公司等大型投資案所致。

另109年1~7月核准（備）對新南向國家投資件數為103件，較上年同期減少26.43%，投（增）資金額計美金16億5,598萬8,000元（折合新台幣496億7,964萬元），較上年同期增加1.02%；其中投資金額較大者為新加坡、越南、印尼。

新台幣 投審會

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