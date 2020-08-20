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2021年自行車旅遊年 蘇貞昌：將騎自行車視察、體驗

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

交通部今（20）日於行政院陳報「全台自行車道路網建置成果」，表示近年已與各地方政府共同建置完成約7,500公里的自行車道。行政院長蘇貞昌指出，2021年將是自行車旅遊年，他指示交通部整合相關部會資源，串連全台自行車路網，他也將找機會騎自行車到各地視察、體驗。

交通部報告指出，交通部自2015年起著手整合教育部、內政部與環保署等部會資源，積極分工合作，近年來已與各地方政府共同建置完成約7,500公里的自行車道，並自今年啟動為期四年的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，希望透過相關軟硬體設施的整備。

交通部表示，這包括串連全台自行車路網、兩鐵轉運站與補給站的擴充、專屬識別系統與資訊系統（網站與APP）的建置設計、安全及相關法規的修訂，來優化自行車路網的安全性與友善性，並藉由國際化的賽事活動及行銷，以及更多元型態的自行車主題路線，帶動在地化的觀光產業發展。

交通部表示，交通部將明年訂為「2021自行車旅遊年」，刻正展開相關籌劃活動，交通部整合各部會資源，持續優化相關軟硬體設施，希望將階段性成果展現在國人面前，也積極推向國際，讓國內外遊客以“每小時15公里的速度騎遇台灣”，深刻體驗台灣之美，行銷臺灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，更期許四年後可以達成讓台灣成為自行車騎乘大國之目標。

蘇揆裁示指出，上一次他擔任行政院長時，就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，當時他還帶頭騎5公里；聯合國是2018年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國還進步了十幾年。

蘇揆表示，去年6月2日，他到福隆參加「世界自行車日」活動，9月又核定「環島自行車道升級暨多元路線整合計畫」，四年投入16億元，優化環島路網、打造國際化自行車路線，他一向用最實際的行動，支持自行車道建設，也推廣這項最適合臺灣人的休閒運動。

蘇揆指示交通部， 明年是「2021自行車旅遊年」，請交通部整合相關部會資源，串連全台自行車路網，不論是主線、環支線或經典旅遊路線，都持續優化相關軟硬體設施，讓台灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，讓不管是我們的國人，或是疫情過後來自世界各地的遊客，都能透過騎乘自行車，深刻體驗台灣之美。  蘇揆也預告，他也會找機會騎著自行車，親自到各地視察、體驗，看看他14年前推動千里自行車道建設，經過這麼多年來是不是真的從無到有、從有到好。

自行車 環島

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