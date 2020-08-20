工商界盼降稅 行政院：財長的確是「硬著頭皮再想想」

針對工商界降稅、再發5,000元振興三倍券等呼籲。對此，行政院發言人丁怡銘今（20）日表示，蔡總統昨日有向財政部長蘇建榮表示想看看、討論看看，蘇建榮今日早上於院會中，也有表示疫情當頭、國家財政也比較困難，這部分的確是硬著頭皮再想想。

工商協進會理事長林伯豐昨日於三三會例會中建言，希望政府在調漲基本工資的同時，應該有配套措施，包括營所稅調降到17%，企業未分配盈餘免徵5%營所稅。

此外，會中也有企業界代表呼籲再發5,000元振興三倍券，遠東集團董事長徐旭東也表示，從企業角度當然希望再發振興三倍券，他大讚振興三倍券有效果，其他國家也來參考，但這要看政府預算夠不夠。

丁怡銘今日於行政院院會後記者會被問及此事，他表示對於税的部分，蔡總統昨天的確有和蘇建榮說想看看、討論看看，而今天早上，院長蘇貞昌也有向蘇建榮提一下，而蘇建榮當時回答是說現在疫情當頭、國家財政也比較困難，這部分的確是硬著頭皮再想想。

至於再發5,000元振興三倍券的部分，丁怡銘表示，今年政府舉債占GDP比例有升高，目前還沒有在考慮。