瑞磁向FDA申請合併檢測方式 可擴增5倍新冠病毒檢測數

瑞磁ABC-KY（6598）代美國子公司ABC-US公告，瑞磁已向美國FDA申請合併檢測方式(Pooling Testing)擴增5倍新冠肺炎病毒檢測數。意即新冠肺炎病毒核酸檢測量可由原本的96位提升至480位患者，瑞磁表示，ABC-US取得美國FDA緊急授權使用後，可在美國銷售Pooling Testing的新冠肺炎核酸檢測試劑，搭配瑞磁的全自動及高通量的檢測儀器，由於高通量檢測技術美國僅少數廠商擁有。法人認為，瑞磁最快可於9月初拿到EUA，對於未來拓展營收有助益。

瑞磁表示，原先開發的核酸檢測試劑，單次檢測時間約 3 小時，但同時可檢測 96 位病患，子公司Applied BioCode, Inc.(ABC-US)參考美國疾管署的導引，以合併檢測方式開發新冠肺炎核酸檢測試劑，於19日向美國FDA申請緊急使用授權(EUA)。該產品與原先的核酸檢驗試劑（EUA200433），主要差異為採取合併檢測方式，將單一檢測槽的檢體檢測數量增加為5個，可應用於新冠疫情緊迫的美國。

據了解，目前美國全國每天檢測人數約80~90萬人，但檢測產能完全跟不上，呈現嚴重供不應求的狀況，但實際上美國要恢復正常經濟活動每日檢測數量要達200萬次才行，整個市場還有大幅成長的空間。

該產品為分子檢測產品，採用瑞磁生技數位生物條碼（BMB）專利技術平台，搭配反轉錄聚合連鎖反應（RT-PCR），其檢測原理為檢測檢體中的新冠肺炎病毒RNA，以判斷病患是否感染新冠肺炎。目前三種呼吸道檢體皆可適用，包括鼻腔拭子檢體（NPS）、咽喉拭子檢體（OPS）與支氣管沖洗液（BAL）。不過，必須需搭配瑞磁的檢測儀器BioCode MDx-3000，於CLIA實驗室使用。