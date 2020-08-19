拿獎勵金兼就業！青年學習專長 最高可拿9.6萬元

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部勞動力發展署表示，為協助暫時無法就業的青年持續精進學習，取得國家重點產業的關鍵技術能力，青年只要參加勞動部所辦理一個月以上、每月達100小時的職前訓練課程，於訓練期間即按月發放學習獎勵金，最高可領取9.6萬元。

勞動部勞動力發展署表示，為鼓勵青年參加職前訓練，並引導其投入國家重點發展產業的行列，勞動部於2020年6月30日開辦「青年職前訓練學習獎勵金」，對於參加「產業新尖兵試辦計畫」等政策性產業課程的青年，每月發給8千元獎勵金，其他產業課程則每月發給3千元，最多共發給12個月，傳給青年職涯起步的第一顆助攻球。

參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委辦「電腦輔助機械繪圖班」的暐婷，大學時就讀國企系，畢業後曾擔任會計助理，自覺工作內容過於單調，擔心被新人取代，因此決定轉換跑道，投入政府近年大力推動的智慧機械領域。暐婷表示，在參訓學習技能的同時，也預計取得相關專業證照，不過專業認證原廠的考試費用都不便宜，所幸有勞動部提供的學習獎勵金，讓她更有報名的動力跟底氣，為未來就業做好準備。

勞動力發展署指出，截至今年7月31日止，已有1,528位參訓青年取得領取「青年職前訓練學習獎勵金」的資格。勞動部表示該部積極鏈結業界、大專校院及跨部會訓練資源，持續推出符合國家重點發展方向並接軌產業脈動的各類職前訓練，歡迎有興趣的青年朋友報名參加，更多資訊可至青年職訓資源網（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/）查詢。