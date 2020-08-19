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最新大麥克指數出爐 網見數據感動：才知道住台灣很幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞大麥克。 圖／麥當勞提供
麥當勞大麥克。 圖／麥當勞提供

大麥克指數（Big Mac index）是在1986年由《經濟學人》雜誌推出的非正式經濟指數，以各國麥當勞餐廳的大麥克漢堡價格，相對於該國貨幣匯率，作為比較物價的基準，就有PTT網友將最新的大麥克指數圖表貼出來與網友討論，有網友見了表示，「看了才知道住在台灣多幸福」。

《經濟學人》最新公布的2020第二季大麥克指數來看，台灣麥當勞的大麥克售價為72台幣，換算為美元大約為2.44美元，在列表中為第10便宜的國家。而中國為3.1美元（約91台幣），約為台灣的1.2倍；日本為3.64美元（約107台幣），大約為台灣的1.5倍；美國為5.71美元（約167台幣），約為台灣的2.3倍。而其中最貴的則是瑞士，一個大麥克要6.91美元（約203台幣），約是台灣的2.8倍。

《經濟學人》最新大麥克指數圖表。圖擷自FXSSI
《經濟學人》最新大麥克指數圖表。圖擷自FXSSI

由此數據，可見台灣的物價相對各國算是便宜，然而有網友抱持半信半疑的態度，「根本不準，又不是同樣尺寸的大麥克」、「台灣的大麥克還會縮水，不準啦」、「香港物價跟台灣一樣，你敢信？」、「全世界大麥克體積都一樣嗎？」

但也有網友表示，看了才知道自己住在台灣有多幸福，「台灣物價，真的便宜，有出國的就知道」、「台灣大麥克還比中國便宜喔，笑了」、「你不知道以購買力平價排名台灣是亞洲前三嗎」、「台灣還是很幸福的…」、「兩萬台幣一個人，在台灣可以活兩個月」、「泰國麥當勞超貴」、「台灣是個適宜居住的地方」。

也有網友指出，台灣物價低是事實，但收入低也是事實，「看平均收入能買幾個大麥克啊」、「低薪才是問題」、「人家物價是1.5倍，但是收入是兩倍以上」、「台灣物價指數好像本來就不高，問題是低薪吧」。

麥當勞

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