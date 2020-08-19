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勞動部疫情列天災事變 銀行員超時加班

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

勞動部函釋將疫情列為『事變』，讓銀行員工加班無上限！」民眾黨立委賴香伶19日痛批，勞動部函釋《勞基法》第32條第4項及第40條的「天災、事變或突發事件」，不用受到每日加班12小時、每月加班時數46小時上限及7休1規範，使銀行行員嚴重違法超時工作，呼籲儘速修正。

超時工作問題嚴重

賴香伶指出，台北市勞動局已有1萬多名勞工遭報備不受每日、每月延長工時上限，檢視勞動部1-7月違反勞基法的裁罰，數量卻比往年大幅減少，其中延長工時、超時工作裁罰數減少6成、國定假日未放假裁罰少5成、未依法給予特休減少近4成，「勞動部的解釋，是否造成裁罰數量銳減、超時工作問題被掩蓋？令人憂心！」

第一銀行工會理事長宋介馨說，第一銀行是公股銀行中勞工紓困貸款核保戶數第1名的銀行，但這樣成果的背後，其實是用上千勞工沒日沒夜、血汗過勞換來的。紓困貸款本質上與銀行日常經辦的一般貸款業務並沒有太大差異，縱使因為疫情導致中小企業或一般個人急需貸款，「但申請貸款者誰不緊急？」

銀行基層員工壓力大

「如果資方都用這樣的方式要求加班，以後大家還敢坐超過12小時的遊覽車嗎？」宋介馨指出，銀行不只貸款經辦人員在辦，還包括打電話、偵信（聯偵中心申請資料），而且貸款沒辦法找臨時工，副理、經理都是半夜最後才走，「最近接到很多自願退休申請，新進員工也流失30%，希望幸福企業是名符其實。」

「當初勞動部出示函釋，等於是給資方尚方寶劍！」全金聯秘書長韓仕賢表示，現在年輕一代勞工並沒有那麼在意加班費，寧可把時間留下來做自己的事，他們對業務量已經有點吃不消，關於貸後管理這些已經可以預料的事情，不管是預先調度或增派人力預先準備，業者不可無止盡運用勞動部函釋，不應再繼續便宜行事。

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勞動部 加班費

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