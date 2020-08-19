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愛奇藝要被禁 她剛續約一年崩潰：只想好好追劇錯了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
兩岸關係緊張，連劇迷也遭殃，因為要立OTT專法的緣故，愛奇藝有可能要退出台灣了。圖／歐銻銻娛樂提供
兩岸關係緊張，連劇迷也遭殃，因為要立OTT專法的緣故，愛奇藝有可能要退出台灣了。圖／歐銻銻娛樂提供

兩岸關係緊張，連劇迷也遭殃。NCC9月3日將召開「網際網路視聽服務管理法」（OTT專法）公聽會，經濟部商業司昨也公告新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，明文規定禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，形同將愛奇藝、騰訊等大陸OTT平台業者「逐出」台灣。許多VIP會員一片哀號，紛紛詢問「能退費嗎？」、「權益會受損嗎？」

一位女網友在臉書社團爆怨公社發文，「才剛續約愛奇藝一年...只想好好追劇錯了嗎？」，她感嘆，可以不要這樣嗎？怎麼之前都好好的，最近感覺任何事都很敏感...她問網友「還有其他平台能看嗎？除了Netflix...因為有了...」

有些網友認為立OTT專法偏向政治操作，「要不要乾脆中國製造都禁賣禁買」、「一堆違反下載的不禁，愛奇藝至少還是正規買版權的...」、「台灣人以後也要翻牆了，再笑中國人阿...」、「只要是陸資，就是反反反」「台灣不要大陸的OTT進入？還是國際影音類型的都不行啊？如果只有限制大陸，感覺政治色彩挺多的...」

也有人覺得不意外，「愛奇藝會被處理的新聞已經出來很久了，其實並不會很突然啦...」、「付費前就該知道是中資，發生任何事都不意外」、「不會下架，應該只是沒代理商。」「想看劇的可以轉用國產APP，中華電信、台哥大、遠傳也都有，刺激內需...」、「netflix能看動漫嗎?」

不過，OTT專法還需要經過公聽會等程序，之後得再回到NCC修正，才能交予行政院審查，最後才會進入立法院三讀，也許還有討論空間。

NCC OTT 愛奇藝 串流影音

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NCC在7月通過的「網際網路視聽服務管理法」草案（俗稱OTT TV專法）9月3日上路實施後，民眾可能就無法再使用愛奇藝和騰訊觀看節目，不少已訂閱這兩個付費平台的會員叫苦連天。不過想看劇其實還有許多選擇，台灣的合法OTT影音平台百花齊放，眾多國內外優質好劇等著民眾付費觀看。

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