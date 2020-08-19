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賴清德：期待產業界回台加速投資 打造智慧國家

攝影中心 / 記者曾吉松／攝影
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席，致詞時表示，美中貿易衝突加上新冠肺炎疫情影響，帶動產業鏈重組，期待產業界回到台灣加速投資，台灣有關鍵的戰略位置，企業界選擇對的戰略地位，打造台灣成為智慧國家。

【中央社／台北19日電】

副總統賴清德今天表示，美中貿易衝突加上新冠肺炎疫情影響，帶動產業鏈重組，期待產業界回到台灣加速投資，台灣有關鍵的戰略位置，企業界選擇對的戰略地位，打造台灣成為智慧國家。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天上午在南港展覽館登場，副總統賴清德、經濟部長王美花受邀出席。

賴清德致詞表示，此次展會有幾項重大意義，首先在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，這是今年全球第一檔、也是規模最大的實體展會，工具機國家隊特別有感；其次展會是智慧製造和智慧服務的重要平台；展會也展示台灣堅強的基礎實力和資通訊產業的實力，是全球工業4.0發展的重要平台。

副總統指出，此次台灣防疫成功，總統蔡英文超前部署，政府和產業合組國家隊防疫，此次政府與產業界再次合作舉辦大型展覽，針對未來發展超前部署。

副總統指出，業界支持政府，政府也支持業界，政府積極推動各項政策，例如推動智慧機械化項目投入新台幣150億元，目前也看到成果，從2017年開始，台灣智慧機械產業連3年產值超過兆元，就是政府與業界共同努力的結果。

賴副總統說，現在是最壞的時代，也是最好的時代，因為時代出現轉折、地緣政治產生變化，主要是美中貿易衝突加上新冠肺炎疫情影響，帶動產業鏈重組。

副總統表示，在這個轉折的時代，台灣要掌握先機，政府與產業共同合作，他希望企業界在時代變化和產業鏈重組下，回到台灣加速投資，台灣有關鍵的戰略位置，企業界選擇對的戰略位置，打造台灣成為智慧國家。

上銀集團總裁卓永財致詞表示，今天可以舉辦大型展會，感謝政府防疫有成、人民積極配合，經過這次疫情，工業4.0提升走到社會4.0，今年台灣開始人口負成長，更體現智慧製造的重要性。

主辦單位表示，此次展會聚焦8大主題，包括台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際模具暨模具製造設備展、以及兩年一度的台北國際流體傳動與智能控制展和台北國際數位化機械要素展，以及第二屆台北國際冷鏈科技展。

其中機器人與智慧自動化大展展覽規模達2800個攤位，共有753家業者參展，展出項目鎖定5大領域，包括上銀、東元、台達電、研華等大廠共襄盛舉。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席參觀展場。記者曾吉松／攝影
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席參觀展場。記者曾吉松／攝影
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席致詞。記者曾吉松／攝影
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展上午在南港展覽館登場，副總統賴清德應邀出席致詞。記者曾吉松／攝影

賴清德

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