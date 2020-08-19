蔡英文再訪三三會 工商業界提四建言

三三會八月例會邀請蔡英文總統與會和工商業界交流，也是蔡英文兩次任期內第二次參加，三三會理事長許勝雄於致詞時提出四項建言，蔡英文隨後則以「政府在推動經濟政策上不但有方向、節奏也很明確」回應，也表達「有信心可以有效帶動國內景氣回升」，並針對基本工資昨日拍板再調漲，對工商業界表達謝意。

許勝雄表示，疫後經濟的振興是艱鉅的工作，但其落實卻也不容有任何失敗的空間，成功與否攸關未來整個國家經濟命脈的延續、攸關社會的安定，政府和企業必須緊密攜手合作。他代表三三會提出四項期待，包括：政府打造友善企業的投資環境和發展環境；積極落實雙語國家環境與進程；積極参與區域經濟整合，以落實立足台灣全球布局的架構；建構全世界最具效供應鏈，最富含金量的價值鏈。

蔡英文總統隨後致詞時表示，後疫情時期，透過消費、民間投資、公共投資等三引擎同步點火，「有信心可以有效帶動國內景氣回升」。同時也強調，在產略佈局戰略、人力資源、基礎建設與國際經貿部分，都有所推動，「政府在推動經濟政策上不但有方向，節奏也很明確。」

基本工資昨日拍板微幅調漲，工商業界反彈聲浪多，蔡英文也在三三會上向工商業界表示，考量疫情後整體情勢，「在勞資雙方能相互體諒、支持原則下」，微幅調漲基本工資，希望勞資一起攜手度過挑戰，「對此要向在座各位表達謝意」。

蔡英文總統致詞結束後，與三三會會員進行半小時左右的交流時間，與兩年前參與三三會、媒體全數留下不同，總統府事前特別要求媒體必須清場。