愛奇藝、騰訊恐被禁 追劇狂還有這些正版OTT TV可訂

NCC在7月通過的「網際網路視聽服務管理法」草案（俗稱OTT TV專法）9月3日上路實施後，民眾可能就無法再使用愛奇藝和騰訊觀看節目，不少已訂閱這兩個付費平台的會員叫苦連天。不過想看劇其實還有許多選擇，台灣的合法OTT影音平台百花齊放，眾多國內外優質好劇等著民眾付費觀看。

影劇：

Netflix

特色：為目前全世界最大的OTT平台，主打美劇，近年則有許多原創節目，也有在台投資原創台劇，如由張孝全主演的《罪夢者》、《誰是被害者》。付費方案（月租）：基本270元／標準330元（2人觀看）／高級390元（4人觀看）

KKTV

特色：KKBOX成立的OTT平台，主打日劇，台劇、陸劇、韓劇、動漫、電影也有。若對付費音樂平台有需求，則可訂閱KKBOX Prime，以優惠價格同時享有KKBOX和KKTV 。付費方案：KKTV：30天149元／90天447元／年訂1788元（加送60天，信用卡專屬）KKBOX Prime：30天199元／180天999元

Line TV

特色：主打動漫，台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、電影等免費看，若想觀看高畫質和VIP專屬影音則需付費。付費方案：月訂160元／季訂420元／年訂1440元

電影：

Catchplay+

特色：以電影為主，也提供歐美影集和獨家台劇，如《我們與惡的距離》、《俗女養成記》、《若是一個人》。近日更新增HBO GO服務專區，當HBO GO資料庫新增影片，CATCHPLAY+平台會同步更新。此外也有單次租借電影可選。付費方案：Catchplay+月租199元／HBO GO月租149元／雙享月租250元

Google電影

特色：Google Play Store其實也有電影專區，歐美日韓的熱門電影在上面都看得見，不過一律都是單片租借形式，沒有月租方案。付費方案：單片租借，價格多數位於40元至80之間。

遠傳friDay影音

特色：主打電影，有許多新片強檔，還有獨家韓國影劇、熱門日陸劇、動漫卡通、布袋戲、新聞等，此外也提供單片租借。付費方案：35天199元／74天398元／225天1194元／強檔片單片租借79元

中華電信Hami Video

特色：以電影、戲劇、直播頻道三大類為主，「電視館」中有即時新聞、財經、戲劇、綜藝及運動等超過80個頻道；「運動館」中許多體育頻道，包括愛爾達、Eleven家族頻道，適合體育迷；「影劇館」則有超過萬部電影、戲劇、動漫及兒童影片 。此外也有單次付費電影可選。付費方案（月租）：影劇館149元／電視館134元／運動館99元

台灣大哥大myVideo

特色：主打電影，也有戲劇、動漫、幼兒、直播...等頻道，甚至還有BBC館，與英國BBC Studios合作，有眾多英國影集如《新世紀福爾摩斯》可看。此外也有單次付費電影可選。付費方案：30天250元／ 180天1194元

Giloo紀實影音

特色：以提供線上觀看紀錄片為主軸，片單內容類型非常廣且有明顯議題導向，也是全亞洲第一個紀錄片線上影音平台。付費方案：月訂220元／年訂1992元／GilooＸ國家地理雜誌數位版（年訂）2980元

GagaOOLala

特色：亞洲第一個以LGBTQ為主正版同志娛樂影音平台，有上千部獨家及熱門同志電影、記錄片、短片、影集和原創內容。付費方案：月租199元

體育賽事：

LiTV

特色：體育賽事和本土頻道，還有和愛爾達合作推出的獨家體育賽事，適合喜愛觀看體育節目的朋友。此外也有電影、動漫方案可選，豪華方案甚至線上電視的功能，約有100台的電視頻道可以在線上觀看。付費方案（月租）：隨選影片餐99元／豪華組合餐299元／愛爾達歡樂餐99元（無法觀看隨選電影戲劇）

愛爾達ELTA.TV

特色：以體育賽事直播為主，也有陸劇和台劇可看。付費方案（月租）：歡樂餐115元／超值全餐169元（除愛爾達全系列外還可收看國內外權威24小時新聞頻道）