影／蔡總統出席三三會例會 聽取工商界建言

蔡英文總統上午在三三會理事長許勝雄、三三會秘書長謝發達與行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫陪同下出席「三三會109年8月份例會」致詞，與聽取工商界建言。

【中央社／台北19日電】

三三會理事長許勝雄今天說，台灣部分產業受惠疫情，在第2季與第3季產值呈正成長，但整體的經濟行為並未提升，一旦急單需求消化完，第4季將受到影響，政府應要開始準備紓困4.0。

三三會例會上午在台北美福大飯店舉行，總統蔡英文、許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、遠東集團董事長徐旭東、國發會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中等人皆出席。

許勝雄在例會開始前接受媒體訪問，認為台灣電子零件、半導體產業受惠2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，第2季與第3季產值呈正成長，不過，機械設備、石化等產業卻是負成長，在這種架構下，展望第4季，將面臨許多考驗。

許勝雄說，美國、日本、歐洲、東南亞等地在第2季的經濟成長率是負的，顯見受疫情影響，大環境相當嚴苛，未來也將是漫長的經濟寒冬期。

他認為，電子零件、半導體產業等，在疫情期間的成長為正，是急單效應，但整體經濟行為並未提升，一旦第2季、第3季的急單需求消化完畢，第4季將受到影響，政府應要開始準備紓困4.0。

林伯豐則認為，台灣的紓困規模僅占GDP的6.6%，美國、日本等國家都超過10%，代表台灣在紓困上還有空間。針對全國商業總會日前呼籲繼三倍券後，再發新台幣5000元消費券，徐旭東說，發放振興券確實能達到刺激效果，但要視政府預算多寡，他也肯定振興三倍券所帶來的效益。