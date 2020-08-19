產業第四季恐陷寒冬 許勝雄：政府應準備紓困4.0

紓困3.0預算審議仍在延宕，工商業界已經開始呼籲政府應有下一步紓困對策。三三會理事長許勝雄今（19）日出席三三會八月份例會時表示，第四季在急單消化完畢之後，對產業來說恐怕是「寒冬」時段，政府應該準備「紓困4.0」措施。工商協進會理事長林伯豐則認為，紓困仍有加碼空間。

許勝雄表示，在新冠疫情之下，第二季、第三季部分產業呈現正成長，包括電子零件、成品、半導體等，但還是有很多產業，例如機械、石化，出口表現為負，在這樣架構之下「第四季確實面臨考驗」。

許勝雄指出，第二、三季由於「急單」出現，也就是突然間產生特殊的、那個時段的需求，包括因工作地點的改變等等，使得需求產生，但其實整個經濟行為沒有上來，幾個主要市場如美國、歐洲、日本，甚至東南亞，第二季經濟成長都是負的，全球經濟成長率不樂觀。第四季當這些急單的市場消化完了以後，當然會出現影響，會是「比較寒冬的時段」，政府是應該為「紓困4.0」做準備。

林伯豐認為，台灣的紓困經費佔GDP的6.6%，其他國家平均包括美日都超過10%以上，代表「紓困還有空間」，但要如何確實紓困到有需要的企業，也至關重要。

外界建議再發5000元振興券，遠東集團董事長徐旭東表示，對企業來說，振興券確實對消費能力有刺激性，當然希望政府再發，台灣的振興券目前看似成效不錯，其他國家也來參考。