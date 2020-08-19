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公益彩券經銷商好運 接受紓困後業績爆棚

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，公益彩券經銷商也納入紓困對象。聯合報系資料照
新冠肺炎疫情衝擊，公益彩券經銷商也納入紓困對象。聯合報系資料照

財政部國庫署宣布了兩個衝突的數字，一是公益彩券經銷商有2萬5,048人接受紓困，一是今年前七月公益彩券銷售年增逾兩成，今年有可能創下史上次高紀錄。先拿到紓困，後業績大好，公益彩券經銷商今年好運道。

今年公益彩券經銷商也納入紓困對象，今年3月、4月或5月單月銷售金額年減15%以上，最高補助3萬元。國庫署指出，有2.6萬多人申請，已領取經濟部等其他紓困者被剔除，核發2.5萬多人。

沒想到，公益彩券業績很快擺脫疫情陰霾，受威力彩史上最高頭獎買氣帶動，業績逆勢成長，財政部統計，今年至7月底，公益彩券銷售額達974.96億元，年增21.58%，預估全年銷售將超越預算目標1,273億元，創史上次高。

今年多個行業受創於疫情，但是也有一些情況和預期中不一樣，原以為大家會有危機意識，只緊著必要開支花錢，沒想到公益彩券熱賣，藝術市場火紅。

彩券 疫情 疫情紓困

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