繼國巨之後 TPK-KY砸1億美元投資Canoo

繼國巨集團後，觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）今（19）日早上6點也公告，擬砸下1億美元參與Hennessy Capital Acquisition Corp. IV（HCAC）私募案，並藉此間接投資電動車新創公司Canoo Holdings，持股比重約4.29%，預計將於今年第4季完成。

TPK公告指出，HCAC以反向合併程序確定完成，以及其他先決條件均達成的前提下，則價金將由託管帳戶轉入HCAC帳戶，若合併案未能完成或先決條件未能達成，則本交易取消，價金將全額退回本公司。

針對投資目的，TPK表示，基於看好電動車的產業前景，公司將投資1億美元參與美國電動車新創公司Canoo上市前私募案，並透過Canoo在電動車領域上的前瞻性產業發展及佈局，拓展TPK於電動車相關行業之產品及服務範疇，增加TPK在汽車產業鏈多角延伸及發展的機會。