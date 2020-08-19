會展業紓困來了！每案補助上限160萬 收件至明年4月底

經濟部18日公告受疫情影響之會產產業紓困補助辦法，針對受疫情影響之展覽，提供「國際展覽」每案補助160萬元、「國內展覽」80萬元補助上限，收件自即日起至明年4月30日止。

經濟部表示，為協助受疫情影響之我國會展產業振興，依據「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，針對受疫情影響之展覽主辦單位於我國舉辦展覽者進行補助，以增進舉辦展覽活動能量。

經濟部說明提供補助的二大條件，一、展覽時間：須為今年6月至12月底，於國內舉辦之展覽；或原訂在今年舉辦，但受疫情影響，已公告延期至明年1月1日至明年上半年舉辦之展覽。

二、展覽規模：該展覽須已經在國內連續辦理三屆以上，且上屆實際展出攤位達150個標準攤位以上。

至於補助額度，經濟部表示，若為國外直接參展廠商總數達5%以上或來自三個以上國家或地區之「國際展覽」，提供每案上限160萬元補助金額；其餘則屬於「國內展覽」，每案補助上限80萬元。

有關申請補助之資格，經濟部說明，僅限由展覽主辦或委辦單位提出申請，且須為我國依法設立之法人團體或公司、有限合夥或商業，且營業事項登記須包含會議及展覽服務業。

經濟部表示，申請收件日期自公告日起至明年4月30日止。申請單位最晚須在展覽辦理的一個月前提出補助申請，不過，若是今年6 月1日起至9月18日內辦理之展覽，則不受一個月前提出申請之限制。